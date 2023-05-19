Không phải Dương Tử, Phạm Thừa Thừa với Bạch Lộc mới là 'cặp chị em' được dân tình 'ship couple' nồng nhiệt

Những ngày qua, chương trình Keep Running phiên bản Trung Quốc mùa 11 đã chính thức ghi hình, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Trong chương trình năm nay, những gương mặt quen thuộc từ nhiều mùa qua như Lý Thần, Angelababy, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Châu Thâm vẫn tiếp tục tham gia. Một gương mặt mới lần đầu vào đội hình chính thức là Phạm Thừa Thừa, trong khi Tống Vũ Kỳ trở lại với mùa thứ 11 sau một vài mùa giải không tham gia.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa quay video douyin nhảy cùng nhau. Nhiều cư dân mạng không khỏi phấn khích trước visual nhan sắc ‘trai xinh gái đẹp’ của cặp chị em chênh nhau 6 tuổi này. Không những vậy, cặp đôi này có màn tương tác hết sức ăn ý, đầy chất xúc tác. Chính vì thế, không ít khán giả đã nhiệt liệt ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ cùng tham gia chung một bộ phim.