Không phải Dương Tử, Phạm Thừa Thừa với Bạch Lộc mới là 'cặp chị em' được dân tình 'ship couple' nồng nhiệt

Mới đây, mạng xã hội gây sốt trước khoảnh khắc Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa có màn tương tác ngập tràn 'mật ngọt'.
- Phim còn chưa chiếu, Bạch Lộc lại sắp tham gia dự án cổ trang mới của đoàn phim Ninh An Như Mộng?
- Bí mật về cảnh hôn của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến netizen lụi tim
Những ngày qua, chương trình Keep Running phiên bản Trung Quốc mùa 11 đã chính thức ghi hình, nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Trong chương trình năm nay, những gương mặt quen thuộc từ nhiều mùa qua như Lý Thần, Angelababy, Trịnh Khải, Sa Dật, Bạch Lộc, Châu Thâm vẫn tiếp tục tham gia. Một gương mặt mới lần đầu vào đội hình chính thức là Phạm Thừa Thừa, trong khi Tống Vũ Kỳ trở lại với mùa thứ 11 sau một vài mùa giải không tham gia.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa quay video douyin nhảy cùng nhau. Nhiều cư dân mạng không khỏi phấn khích trước visual nhan sắc ‘trai xinh gái đẹp’ của cặp chị em chênh nhau 6 tuổi này. Không những vậy, cặp đôi này có màn tương tác hết sức ăn ý, đầy chất xúc tác. Chính vì thế, không ít khán giả đã nhiệt liệt ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ cùng tham gia chung một bộ phim.
Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 90 nổi tiếng của làng phim Hoa Ngữ hiện nay. Bên cạnh đó, cô còn gây chú ý khi được mệnh danh là "Nhất tỷ" của Hoan Ngu bởi là là người có sự nghiệp khấm khá nhất trong dàn ‘gà cưng’ của Vu Chính. Cuối năm 2021, tên tuổi của cô nàng trở thành 'điểm nóng' trên mạng xã hội sau khi bộ Châu Sinh Như Cố lên sóng, diễn xuất của cô nàng trong phim được đánh giá đã lên tay và diễn có hồn hơn trước. Gần đây, cô nàng gây chú ý mạnh mẽ với dự án cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh đóng chính cùng La Vân Hi.
Phạm Thừa Thừa khi chưa bước chân vào giới giải trí đã gây chú ý vì là em trai của Phạm Băng Băng. Vừa qua, dự án điện ảnh Con Đường Đời Không Quen do anh đóng chính cùng Mã Lệ, Kiều Sam và Trương Tịnh Nghi đã trở thành ‘hắc mã’ của mùa phim lễ năm nay. Hiện tại, dự án Muốn Mãi Mãi Yêu của anh chàng đóng cặp cùng 'đàn chị' Dương Tử vừa đóng máy cũng gây chú ý mạnh mẽ và dân tình đang hóng đợi lịch lên sóng.