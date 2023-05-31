Chuyện không có gì để nói nếu dân tình không soi được điểm khác biệt ‘một trời một vực’ giữa ảnh tại thảm đỏ và ảnh do studio của Dương Tử đăng tải.

Tối 30/5 vừa qua, đêm từ thiện do tạp chí Harper's Bazaar với sự góp mặt của dàn sao hạng A Cbiz đã chiếm sóng mạng xã hội châu Á. Với sự xuất hiện của sao hạng A của showbiz xứ Trung như Angela Baby, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn... đêm hội lần này trở thành sự kiện khủng nhất Cbiz dịp đầu năm. Đáng chú ý, Dương Tử lại gây xôn xao vì tạo hình lột xác khác hẳn so với những sự kiện trước. Vẫn trung thành với kiểu đầm hở vai, Dương Tử nhận về đông đảo lời khen nhờ màn thay đổi phong cách, cùng kiểu trang điểm tone cam mới lạ trên thảm đỏ. Gần đây, cô nàng đã thử rất nhiều phong cách mới, rất trưởng thành, quyến rũ.

Chuyện không có gì để nói nếu dân tình không soi được điểm khác biệt ‘một trời một vực’ giữa ảnh tại thảm đỏ và ảnh do studio của cô nàng đăng tải. Theo đó, qua những hình ảnh chưa chỉnh sửa, nhan sắc của nữ diễn viên kém lung linh hơn hẳn, thậm chí là có phần già dặn hơn rất nhiều.

Từ trước đến nay, Dương Tử luôn bị coi là nữ diễn viên bị stylist của "phản bội". Đã rất nhiều lần, nữ diễn viên bị dìm xấu mặt trên thảm đỏ khi so với những tiểu hoa cùng lứa. Mặc dù không sở hữu vóc dáng mảnh mai, body chuẩn hình chữ S nhưng Dương Tử có vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn. Phần tay và đùi của Dương Tử nhiều da thịt nhưng stylist của cô luôn thích sử dụng tay áo phồng, phần thân dưới sử dụng chất liệu vải bó sát. Điều này chắc chắn khiến vóc dáng của Dương Tử kém thon gọn hơn. Không những thế, cô còn liên tục bị trào phúng vì lạm dụng photoshop quá đà, dẫn tới người qua đường không nhận ra, thậm chí, vài người cho biết nữ diễn viên mỗi lần xuất hiện là một lần đổi mặt.

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