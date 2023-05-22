Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ?

Sao quốc tế 22/05/2023 12:06

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước loạt khoảnh khắc Dương Tử thử váy cưới vào ngày lễ tình nhân 520 của Trung Quốc. Danh tính của chú rể khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Chính vì thế, bất kể tin tức dù liên quan tới sự nghiệp diễn xuất hay chuyện tình cảm, đời sống cá nhân của Dương Tử luôn được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Trong quá khứ, Dương Tử tuy không ít lần vướng phải ồn ào hẹn hò với dàn nam thần đắt giá Cbiz nhưng hầu hết những nghi vấn đó đều là suy đoán của cư dân mạng, nàng tiểu hoa luôn một mực khẳng định cô vẫn đang trong trạng thái độc thân.

Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước loạt khoảnh khắc Dương Tử thử váy cưới vào ngày lễ tình nhân 520 của Trung Quốc. Điều đáng nói là những hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong dự án phim ảnh nào. Nhiều khán giả cho rằng cô nàng chuẩn bị lên xe hoa, thậm chí, họ còn tò mò về danh tính thật sự của ‘chú rể’.

Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 2Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 3Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 4Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 5Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 6Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 7Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 8Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 9

Giữa làn sóng bàn tán về ‘ảnh cưới’ của Dương Tử thì fan hâm mộ của cô nàng đã vào đính chính đây thực tế chỉ là ảnh cô nàng quảng bá cho một thương hiệu đồ cưới. Điều này khiến cộng đồng mạng được trấn an phần nào. Đồng thời, Dương Tử cũng được khen ngợi vì nhan sắc ngày một thăng hạng.

Theo đó, Dương Tử nhận nhiều lời khen vì vẻ ngoài rạng rỡ, các đường nét trên gương mặt và cơ thể trông mềm mại hơn trước đây. Điểm nhấn của tổng thể chính là phần vai trần quyến rũ của cô nàng. Điều này đã ‘đập tan’ nghi vấn đụng chạm dao kéo trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Dương Tử xuất thân là sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, nhan sắc của nữ diễn viên không được đánh giá cao. Cô sở hữu khuôn mặt tròn, đôi má bánh bao, nước da ngăm đen, gò má cao, mũi lớn, đôi môi dày và kém sắc.

Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ? - Ảnh 10

Sau một thời gian, Dương Tử trở lại với ngoại hình xinh đẹp hơn, làn da trắng, gương mặt Vline, mũi cao thon gọn. Công chúng nghi ngờ Dương Tử đã đụng chạm dao kéo. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô đẹp lên nhờ kết quả của giảm cân và chăm sóc nhan sắc. Dù vậy, dân tình vẫn cho rằng Dương Tử quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt ngày càng đơ cứng, xuất hiện rãnh cười, thiếu sức sống.

Không phải Dương Tử, Phạm Thừa Thừa với Bạch Lộc mới là 'cặp chị em' được dân tình 'ship couple' nồng nhiệt

Không phải Dương Tử, Phạm Thừa Thừa với Bạch Lộc mới là 'cặp chị em' được dân tình 'ship couple' nồng nhiệt

Mới đây, mạng xã hội gây sốt trước khoảnh khắc Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa có màn tương tác ngập tràn 'mật ngọt'.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử nhan sắc Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Không phải Dương Tử, Phạm Thừa Thừa với Bạch Lộc mới là 'cặp chị em' được dân tình 'ship couple' nồng nhiệt

Không phải Dương Tử, Phạm Thừa Thừa với Bạch Lộc mới là 'cặp chị em' được dân tình 'ship couple' nồng nhiệt

Lộ bằng chứng 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao

Lộ bằng chứng 'tình cũ màn ảnh' của Dương Tử đang 'yêu đương' với Ngu Thư Hân khiến dân tình xôn xao

'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

'Tình cũ' Tiêu Chiến và 'tình cũ' Dương Tử chính thức 'yêu đương' trong Trường Nhai Trường, dân tình chỉ 'hướng mắt' tới nam thứ vì một lý do?

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Muốn Mãi Mãi Yêu của Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng được nhiều nền tảng 'giành giựt' mua bản quyền lên sóng

Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân

Dương Tử khẳng định 'chủ quyền' với Phạm Thừa Thừa trong ảnh chụp cùng hội bạn thân

Dương Tử và Hứa Khải bị phản đối yêu đương trong Thừa Hoan Ký?

Dương Tử và Hứa Khải bị phản đối yêu đương trong Thừa Hoan Ký?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 39 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 24 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu