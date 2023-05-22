Dương Tử lộ ảnh thử váy cưới, sắp sửa lên xe hoa, danh tính chú rể gây bất ngờ?

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Chính vì thế, bất kể tin tức dù liên quan tới sự nghiệp diễn xuất hay chuyện tình cảm, đời sống cá nhân của Dương Tử luôn được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Trong quá khứ, Dương Tử tuy không ít lần vướng phải ồn ào hẹn hò với dàn nam thần đắt giá Cbiz nhưng hầu hết những nghi vấn đó đều là suy đoán của cư dân mạng, nàng tiểu hoa luôn một mực khẳng định cô vẫn đang trong trạng thái độc thân.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước loạt khoảnh khắc Dương Tử thử váy cưới vào ngày lễ tình nhân 520 của Trung Quốc. Điều đáng nói là những hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong dự án phim ảnh nào. Nhiều khán giả cho rằng cô nàng chuẩn bị lên xe hoa, thậm chí, họ còn tò mò về danh tính thật sự của ‘chú rể’.

Giữa làn sóng bàn tán về ‘ảnh cưới’ của Dương Tử thì fan hâm mộ của cô nàng đã vào đính chính đây thực tế chỉ là ảnh cô nàng quảng bá cho một thương hiệu đồ cưới. Điều này khiến cộng đồng mạng được trấn an phần nào. Đồng thời, Dương Tử cũng được khen ngợi vì nhan sắc ngày một thăng hạng.

Theo đó, Dương Tử nhận nhiều lời khen vì vẻ ngoài rạng rỡ, các đường nét trên gương mặt và cơ thể trông mềm mại hơn trước đây. Điểm nhấn của tổng thể chính là phần vai trần quyến rũ của cô nàng. Điều này đã ‘đập tan’ nghi vấn đụng chạm dao kéo trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Dương Tử xuất thân là sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đến tuổi dậy thì, nhan sắc của nữ diễn viên không được đánh giá cao. Cô sở hữu khuôn mặt tròn, đôi má bánh bao, nước da ngăm đen, gò má cao, mũi lớn, đôi môi dày và kém sắc.

Sau một thời gian, Dương Tử trở lại với ngoại hình xinh đẹp hơn, làn da trắng, gương mặt Vline, mũi cao thon gọn. Công chúng nghi ngờ Dương Tử đã đụng chạm dao kéo. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định cô đẹp lên nhờ kết quả của giảm cân và chăm sóc nhan sắc. Dù vậy, dân tình vẫn cho rằng Dương Tử quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt ngày càng đơ cứng, xuất hiện rãnh cười, thiếu sức sống.