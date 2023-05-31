Trường Tương Tư của Dương Tử 'nhận tin vui', nhưng hướng đi có giống phim của Bạch Lộc?

"Trường tương tư" im hơi lặng tiếng khiến nhiều fan hâm mộ của Dương Tử lo lắng, đã có nhiều hoài nghi được đặt ra như việc "phim bị cấm sóng do có nội dung không phù hợp".
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Mới đây, nhà sản xuất dự án "Trường tương tư" do Dương Tử đóng chính vừa công bố về việc nhận được giấy phép phát sóng phần 1 với thời lượng là 40 tập. Nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch lên sóng, nhưng nhiều khả năng phim sẽ ra mắt khán giả vào quý 3 này. Dự án có sự tham gia của dàn sao nổi tiếng gồm Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. Đây là một điểm cộng đối với bộ phim, tạo sức hút cho dự án ngay từ khi mới bắt đầu công bố.
Dự án này được nhà sản xuất xếp vào hạng mục trọng điểm với kinh phí đầu tư lớn. Cách đây không lâu, "Trường tương tư" cũng vừa cán mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent. Điều này cũng phần nào cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với bộ phim này.
Việc "Trường tương tư" được lên sóng có thể xem là tín hiệu đáng mừng của Dương Tử và các fan hâm mộ mỹ nhân 9X này. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng tinh ý nhận ra, phim đã cắt giảm số tập xuống còn 40 giống với "Trường Nguyệt Tẫn Minh" của Bạch Lộc để tìm đường lên sóng. Đây là quy định của đơn vị quản lí phim ảnh tại Trung Quốc. Điều này được xem là lí do chính khiến "Trường tương tư" mất một thời gian dài chỉnh sửa, điều chỉnh các tình tiết cho phù hợp trước khi ra mắt khán giả.
Bên cạnh niềm vui, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng vì việc cắt bỏ nhiều tập khiến mạch phim "Trường tương tư" bị loãng và khó chinh phục người xem.
Bộ phim "Trường tương tư" kể về nàng Tiểu Yêu (Dương Tử) sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, đặc biệt là mối quan hệ của cô với Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Sau khi hoàn thành đại nghiệp, Tiểu Yêu đã lựa chọn từ bỏ tất cả và quy ẩn giang hồ.