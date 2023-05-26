Bất chấp trời mưa, Dương Tử vẫn có phút giây xuất thần trong lần tái xuất mới nhất

Vừa qua, Dương Tử đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng trên thảm đỏ của Giải thưởng Hua Sheng Media lần thứ 2.

Xuất hiện tại Giải thưởng Hua Sheng Media lần thứ 2, Dương Tử diện trên mình thiết kế đầm trễ vai toát lên khí chất vừa sang trọng vừa lộng lẫy. Nữ diễn viên khiến khán giả liên tưởng tới những nàng công chúa kiêu kỳ trong truyện cổ tích. Ngoài ra, Dương Tử gây bất ngờ khi khoe trọn được vẻ đẹp thanh thoát, khí chất kiêu sa của mình. Mặc dù điều kiện thời tiết tại thảm đỏ ngoài trời không mấy thuận lợi, do gió lớn và mưa nặng hạt, tóc của Dương Tử không được giữ cố định nên liên tục bay tạt vào mặt cô nàng rất bất tiện. Dù cho điều kiện thời tiết bất lợi ấy lại bất ngờ tạo nên một trong những khoảnh khắc đẹp xuất thần của mỹ nhân họ Dương. Loạt ảnh đẹp xuất sắc của Dương Tử nhanh chóng được lan truyền và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Sau khi hóa thân thành Cẩm Mịch trong bộ phim Hương mật tựa khói sương, Dương Tử trở thành gương mặt nổi đình nổi đám, nhiều tuần dẫn đầu trong các bảng xếp hạng về chỉ số truyền thông. Thậm chí, trong một vài phân cảnh được lên sóng mấy năm gần đây, gương mặt của Dương Tử nhiều lần lộ dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ, khi thì gương mặt bị căng phồng thiếu tự nhiên, khi thì nếp gấp cánh mũi tiêu biến đi, lúc thì môi sưng vù không hài hòa.

Tất cả dường như khiến cho khán giả không cảm thấy hài lòng và đặt cho Dương Tử biệt danh "mỹ nhân mặt nhựa". Tuy nhiên qua loạt ảnh này, có thể thấy Dương Tử đã hoàn toàn lấy lại được phong độ thời đỉnh cao nhan sắc của mình. Thời gian gần đây, "Trường tương tư" do Dương Tử đóng chính được xem là dự án giúp nữ diễn viên có cơ hội chuyển mình. Bởi vì phim có chủ đề thuộc thế mạnh của mĩ nhân họ Dương. Cùng với đó, dự án này được đầu tư khá lớn, nhiều khâu tạo hình và bối cảnh được ê-kíp đăng tải tạo được thiện cảm với người xem. Sau nhiều dự án thất bại, fan của Dương Tử mong rằng "Trường tương tư" sẽ thắng lớn để giúp nữ diễn viên củng cố vị thế của mình trước dàn tiểu hoa đán 9X đang nổi lên. "Trường tương tư" nằm trong danh sách phim trọng điểm sẽ được quảng bá trong nửa cuối năm 2023. Phim được nhà sản xuất thông báo có tổng số tập là 72, dự kiến lên sóng vào mùa hè năm nay.

Có cùng xuất phát điểm này nhưng Dương Tử lại bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa Thời gian gần đây, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh là 2 cái tên thường xuyên xuất hiện cùng nhau và đặt lên bàn cân so sánh.

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