Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận về tin xấu trong sự nghiệp

Trước nay, fan của 2 nhà Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử vốn không đội trời chung thế mà nay 2 nàng tiểu hoa đều đồng loạt nhận tin xấu.

Đều là những "đỉnh lưu" hàng đầu nên việc fan 2 bên thường xuyên cãi cọ, đấu đá trên mạng xã hội là điều thường thấy. Người hâm mộ Dương Tử chê Nhiệt Ba diễn xuất kém, còn fan của mỹ nhân Tân Cương mỉa mai ngôi sao Cá Mực Hầm Mật đụng dao kéo, gu thời trang tệ. Dương Tử và Nhiệt Ba thường được dân chúng mang ra so sánh. Mới đây, cư dân mạng phát hiện phim A Na Nhĩ Hãn của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đại Giá Phong Thượng của Dương Tử bất ngờ bị tụt điểm Douban. Trên trang đánh giá Douban, phim đầu tay của Địch Lệ Nhiệt Ba giảm từ 8.0 xuống còn 6.2 điểm, còn dự án của Dương Tử còn 7.7 điểm, con số này ban đầu là 8.1. Điều đáng nói là bên dưới phần đánh giá, hai bộ phim nhận nhiều bình luận tiêu cực, ác ý của cư dân mạng.

Điểm đánh giá phim của cả tuột dốc nghiêm trọng và nhận về loạt bình luật ác ý. Các tác phẩm này trước đây luôn được đánh giá cao về nội dung lẫn diễn xuất, mang lại thành công trong sự nghiệp của cả 2. Điều này khiến cho fan hâm mộ 2 nhà cho rằng cả 3 đều đang bị chơi xấu. Tác phẩm góp phần gây tiếng vang cho tên tuổi Dương Tử bất ngờ tuột dốc .

Tác phẩm sau khi nhận giải Thị Hậu Kim Ưng của Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá thấp không thương tiếc. Dương Tử là ngôi sao có nhiều tác phẩm thành công, đa dạng thể loại cả về cổ trang lẫn hiện đại như Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mật, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.. Có người dự đoán nguyên nhân dẫn đến kết cục này là do cuộc cãi vã giữa fanclub của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cách đây không lâu. Địch Lệ Nhiệt Ba lại nổi bật nhờ nhan sắc đỉnh cao, hiếm có đối thủ. Cô nàng cũng sở hữu bộ sưu tập phim ảnh đáng nhớ như Tam Sinh Tam Thế, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh.

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