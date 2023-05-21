Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử

Vương Sở Nhiên sở hữu loạt vai diễn ấn tượng mặc dù chưa có tác phẩm đại bạo. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt cùng là lợi thế giúp cô nàng ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Sau Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đóng cùng Dương Dương, mới đây Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành nữ chính trong một dự án phim hiện đại khác là Tình Yêu Có Pháo Hoa.

Sắp tới đây, Vương Sở Nhiên hợp tác cùng nam diễn viên Đàn Kiện Thứ. Anh chàng từng ghi dấu ấn khi vào vai nam chính của Lạp Tội Đồ Giám và mới đây là hợp tác cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư. Tuy có gương mặt điển trai, diễn xuất tốt nhưng Đàn Kiện Thứ có một khuyết điểm đó là chiều cao khiêm tốn.

Tuy xuất thân idol, ca sĩ, nhưng Đàn Kiện Thứ thường được nhận xét có diễn xuất nổi bật, không kém cạnh các diễn viên đào tạo trường lớp bài bản.

Thêm vào đó, ngoại hình điển trai và khí chất thông minh, sắc bắn của anh chàng hẳn là điểm cộng cho rất nhiều vai diễn.

Được biết, ở ngoài đời Vương Sở Nhiên cao 1m72 trong khi đó Đàn Kiện Thứ chỉ cao 1m74. Mới đây, không một số ảnh hậu trường của Tình yêu có pháo hoa được tung ra, có thể thấy việc chênh lệch chiều cao không quá lớn khiến Vương Sở Nhiên chỉ có thể diện giày đế bệt hoặc những đôi giày không quá cao khi sánh đôi cùng Đàn Kiện Thứ.