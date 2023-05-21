Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử

Sao quốc tế 21/05/2023 23:04

Hành động của Vương Sở Nhiên khi sóng đôi cùng nam phụ Trường Tương Tư khiến người xem dở khóc dở cười.

Vương Sở Nhiên sở hữu loạt vai diễn ấn tượng mặc dù chưa có tác phẩm đại bạo. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt cùng là lợi thế giúp cô nàng ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Sau Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi đóng cùng Dương Dương, mới đây Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành nữ chính trong một dự án phim hiện đại khác là Tình Yêu Có Pháo Hoa.

Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 1
Nhan sắc trong trẻo của Vương Sở Nhiên được ví như tiểu Lưu Diệc Phi. 
Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 2
Gần đây, Vương Sở Nhiên bị tung loạt bằng chứng hẹn hò cùng nam thần Dương Dương gây chú ý.

 

Sắp tới đây, Vương Sở Nhiên hợp tác cùng nam diễn viên Đàn Kiện Thứ. Anh chàng từng ghi dấu ấn khi vào vai nam chính của Lạp Tội Đồ Giám và mới đây là hợp tác cùng Dương Tử trong Trường Tương Tư. Tuy có gương mặt điển trai, diễn xuất tốt nhưng Đàn Kiện Thứ có một khuyết điểm đó là chiều cao khiêm tốn.

Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 3
Tuy xuất thân idol, ca sĩ, nhưng Đàn Kiện Thứ thường được nhận xét có diễn xuất nổi bật, không kém cạnh các diễn viên đào tạo trường lớp bài bản. 
Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 4
Thêm vào đó, ngoại hình điển trai và khí chất thông minh, sắc bắn của anh chàng hẳn là điểm cộng cho rất nhiều vai diễn.

 Được biết, ở ngoài đời Vương Sở Nhiên cao 1m72 trong khi đó Đàn Kiện Thứ chỉ cao 1m74. Mới đây, không một số ảnh hậu trường của Tình yêu có pháo hoa được tung ra, có thể thấy việc chênh lệch chiều cao không quá lớn khiến Vương Sở Nhiên chỉ có thể diện giày đế bệt hoặc những đôi giày không quá cao khi sánh đôi cùng Đàn Kiện Thứ.

Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 5
Vương Sở Nhiên diện đôi giày không quá cao khi sóng đôi cùng Đàn Kiện Thứ. 

Hành động này của tiếu Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ một phen dở khóc dở cười. Bởi lẽ dù đã diện những đôi giày bệt nhưng khoảng cách chệnh lệch về chiều cao của cặp đôi cũng không quá lớn, khiến nam phụ Trường Tương Tư có phần khó khăn khi không chiếm được ưu thế về chiều cao với người tình màn ảnh.

Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 6
Dù diện giày đế bệt nhưng Vương Sở Nhiên lại không mấy thấp hơn nam chính. 
Tiểu Lưu Diệc Phi phải làm điều này khi nên duyên với 'người tình' Dương Tử - Ảnh 7
Dù vậy, Tình Yêu Có Pháo Hoa vẫn được khán giả cực kỳ mong đợi vì sở hữu dàn diễn viên đẹp, có diễn xuất tốt.

 

Dương Dương vi vu tại trời Tây sau khi vướng tin hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc gây chú ý ra sao?

Dương Dương vi vu tại trời Tây sau khi vướng tin hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc gây chú ý ra sao?

Mới đây, một số khán giả bất ngờ bắt gặp nam diễn viên Dương Dương đang vi vu ở trời Tây.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa ngu sao Cbiz Vương Sở Nhiên tiểu Lưu Diệc Phi Tình yêu có pháo hoa

TIN LIÊN QUAN

Dương Dương vi vu tại trời Tây sau khi vướng tin hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc gây chú ý ra sao?

Dương Dương vi vu tại trời Tây sau khi vướng tin hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc gây chú ý ra sao?

Dương Dương lần đầu lộ diện sau khi bị 'bóc mẽ' hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc hiện tại ra sao?

Dương Dương lần đầu lộ diện sau khi bị 'bóc mẽ' hẹn hò với Vương Sở Nhiên, thần sắc hiện tại ra sao?

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng

Sau loạt tin hẹn hò cùng Vương Sở Nhiên, Dương Dương dính phải chỉ trích vì vẫn giữ im lặng

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba

Sau Vương Sở Nhiên, Dương Tử lại dính nghi án 'bắt chước' Địch Lệ Nhiệt Ba

‘Đỉnh lưu’ Dương Dương bị ‘tóm sống’ khi hẹn hò với nàng tiểu hoa 95, danh tính nhà gái thế nào mà dân tình ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình?

‘Đỉnh lưu’ Dương Dương bị ‘tóm sống’ khi hẹn hò với nàng tiểu hoa 95, danh tính nhà gái thế nào mà dân tình ‘đẩy thuyền’ nhiệt tình?

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này?

Lưu Diệc Phi và Dương Dương đứng chung một khung hình nhưng netizen lại tỏ thái độ bất ngờ: Sao lại thế này?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu