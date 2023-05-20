Netizen xứ Trung lại bất ngờ thảo luận danh sách những mĩ nhân có nhan sắc và phong cách ngọt ngào nhất Cbiz. Theo đó, bốn cái tên được nhắc tới là Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân và Điền Hi Vi. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và cho rằng Dương Tử không xứng đáng được xếp vào danh sách này. Ngay từ khi mới ra mắt, nữ diễn viên đã bị chê vì ngoại hình kém hấp dẫn.

Nhan sắc lúc lên lúc xuống của Dương Tử gây tranh cãi.

Dương Tử thành công với hình tượng “em gái ngọt ngào” qua bộ phim Cá mực hầm mật (2019). Ngoài ra, cô cũng tích cực làm mới bản thân qua dòng phim cổ trang nhưng có vẻ chưa đạt được thành công.