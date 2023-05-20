Các sao nữ có ngoại hình và phong cách ngọt ngào trong danh sách gây bất ngờ.
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Netizen xứ Trung lại bất ngờ thảo luận danh sách những mĩ nhân có nhan sắc và phong cách ngọt ngào nhất Cbiz. Theo đó, bốn cái tên được nhắc tới là Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân và Điền Hi Vi. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và cho rằng Dương Tử không xứng đáng được xếp vào danh sách này. Ngay từ khi mới ra mắt, nữ diễn viên đã bị chê vì ngoại hình kém hấp dẫn.
Dương Tử thành công với hình tượng “em gái ngọt ngào” qua bộ phim Cá mực hầm mật (2019). Ngoài ra, cô cũng tích cực làm mới bản thân qua dòng phim cổ trang nhưng có vẻ chưa đạt được thành công.
Triệu Lộ Tư dù gây không ít tranh cãi về đời tư hay diễn xuất, nhưng không thể phủ nhận ngôi sao sinh năm 1998 có vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi ngắm ảnh. Vốn từng theo học thời trang, Triệu Lộ Tư có khiếu thẩm mỹ tốt. Hình tượng cô nàng theo đuổi cũng là phong cách được người trẻ Trung Quốc rất yêu thích. Ngoại trừ tính cách “trà xanh” và những lúc tăng cân quá đà thì hình tượng em gái ngọt ngào vô cùng hợp Triệu Lộ Tư.
Ngu Thư Hân có tính cách trẻ con, tinh nghịch từ trong phim ra ngoài đời. Bộ phim khiến Ngu Thư Hân nhận về nhiều tình cảm nhất chính là Trạm kế tiếp của hạnh phúc (2019). Xuất thân từ idol và nổi lên từ show truyền hình Thanh Xuân Có Bạn, Ngu Thư Hân được biết đến qua tính cách có phần hoạt bát, đáng yêu.
Điền Hi Vi. Sở hữu đôi mắt to tròn, ngũ quan đáng yêu, nữ diễn viên được đánh giá rất cao về nhan sắc trong dàn minh tinh đồng tuổi. Nếu muốn thành công hơn, nữ diễn viên cần chăm chỉ trau dồi khả năng diễn xuất.