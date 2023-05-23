Có cùng xuất phát điểm này nhưng Dương Tử lại bị đàn chị Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa

Thời gian gần đây, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh là 2 cái tên thường xuyên xuất hiện cùng nhau và đặt lên bàn cân so sánh.

Triệu lệ Dĩnh trước đây vốn không hề quan tâm đến vấn đề thời trang, diện mạo. Trong khi những sao nữ khác “dùng sắc kiếm cơm” thì nàng tiểu hoa chỉ chăm chú rèn luyện khả năng diễn xuất. Cộng với việc không có thân hình quá chuẩn chỉnh, Triệu Lệ Dĩnh luôn nằm trong top sao mặc xấu và không được người hâm mộ đón chờ mỗi khi xuất hiện. Triệu Lễ Dĩnh trước đây thường xuyên bị lọt top sao mặc xấu mỗi lần xuất hiện. Triệu Lệ Dĩnh bị chê phong cách thời trang thảm đỏ Và cả thời trang tạp chí. Tuy nhiên, trong lần xuất hiện ở sự kiện mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã khẳng định rõ ràng vẻ đẹp thanh tao thoát tục khi lựa chọn mẫu trang phục có phần thời trang hơn. Dáng váy trễ vai mềm mại giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, nước da trắng hồng, vóc dáng thanh thoát của nữ diễn viên.

Mỗi lần xuất hiện kể từ sau khi chuyển mình, cô luôn nhận được sự quan tâm và mong đợi của khán giả. Đặc biệt là kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong, sắc vóc lẫn thời trang của Triệu Lệ Dĩnh không ngừng lên. Cô được đánh giá là có màn lột xác, chuyển hình không chỉ trong diễn xuất mà còn trong cả ngoại hình. Mỗi lần xuất hiện gần đây của Triệu Lệ Dĩnh đều gây bão truyền thông. Về phần Dương Tử, những bộ cảnh có phần cổ hờ hững vô tình tố cao nhược điểm của Dương Tử, cả thế giới biết điều này trừ stylist của cô. Cho dù bắt chước theo một số phong cách của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử vẫn có tài nguyên rất kém trong mảng thời trang.

Bộ váy khiến Dương Tử lùn một mẫu khi đọ sắc cùng dàn sao trên thảm đỏ. Những trang bìa của nữ diễn viên đều không ấn tượng, vị trí đại diện, đại ngôn của những nhãn hiệu thời trang xa xỉ cũng không có. gười đẹp những item sến sẩm, quá nhiều họa tiết. Nhiều netizen đặt ra câu hỏi: Phải chăng Dương Tử có thù với thời trang. Phong cách thời trang có phần khó hiểu của Dương Tử Ở thời điểm hiện tại, Dương Tử đã có nhiều bước chuyển mình, "lên hương" cả nhan sắc lẫn phong cách thời trang, tuy nhiên, netizen vẫn cần quá trình này nhanh nhạy hơn nữa. Dương Tử đang từng bước chuyển mình, tuy nhiên so với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, nàng Cẩm Mịch dường như vẫn bị bỏ lại khá xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-cung-xuat-phat-iem-nay-nhung-duong-tu-lai-bi-an-chi-trieu-le-dinh-bo-xa-584975.html