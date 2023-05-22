Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán?

Sao quốc tế 22/05/2023 09:18

Mới đây cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Trần Hiểu khi đụng độ tình cũ Triệu Lệ Dĩnh trên sóng livestream.

Vào ngày 21/5, nam diễn viên Trần Hiểu có một buổi livestream, đáng chú là trong lúc đang giao lưu cùng khán giả, nam diễn viên bất ngờ "đụng mặt" với tình cũ Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ đây, thái độ gượng gạo của Trần Hiểu khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán.

Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán? - Ảnh 1
Trần Hiểu đang livestream thì đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh 

Trong buổi livestream này, khi Trần Hiểu đang giao lưu với khán giả thì màn hình bỗng hiện lên hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Khung hình "dở khóc dở cười" của nam diễn viên và bạn gái cũ khiến người hâm mộ hoàn toàn bất ngờ vì độ trùng hợp.

Không khó có thể nhận ra sự bối rối và ngượng ngùng của tài tử họ Trần. Ngôi sao Mộng Hoa Lục tỏ thái độ không hề để ý, giả vờ như không quen biết Triệu Lệ Dĩnh. Anh chăm chú nhìn vào màn hình và liên tục hỏi đây là ai thế. Thái độ này của nam diễn viên được cho là cố tình né tránh, giữ khoảng cách với tình cũ.

Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán? - Ảnh 2
Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhau 
Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán? - Ảnh 3
Đã gần 10 năm trôi qua, song chuyện tình cảm giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh năm xưa vẫn là dấu hỏi trong lòng người hâm mộ

Đã gần 10 năm trôi qua, song chuyện tình cảm giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh năm xưa vẫn là dấu hỏi trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, Trần Hiểu đang hạnh phúc bên bà xã Trần Nghiên Hy, trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh độc thân sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong. Được biết sau khi Triệu Lệ Dĩnh công bố ly hôn, nhiều cư dân mạng đã đến Weibo của Trần Hiểu, bình luận khuyên anh sớm ly hôn Trần Nghiên Hy để đến an ủi, theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh.

Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán? - Ảnh 4
Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn hạnh phúc với nhau sau bao lời chỉ trích 

Trước đó, có nhiều netizen quá khích đã không ngần ngại nói rằng Trần Hiểu ngoại tình với Trần Nghiên Hy và phản bội Triệu Lệ Dĩnh khiến cho cặp đôi từng một thời bị chỉ trích nặng nề. Thời gian trôi đi, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn hạnh phúc bên nhau, họ có một đám cưới lãng mạn và đón quý tử đầu lòng chào đời năm 2016.

Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán? - Ảnh 5
Trần Hiểu được mệnh danh là 'mỹ nam cổ trang trên màn ảnh'

Trần Hiểu sinh năm 1987, xuất thân trong một gia đình công chức ở An Huy, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã được tạo điều kiện để tiếp cận với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, anh ký hợp đồng quản lý với Hoa Nghị Huynh Đệ - một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Trung Quốc. Trần Hiểu gây chú ý với một số tác phẩm lớn như "Thần Điêu đại hiệp", "Độc Cô hoàng hậu", "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn", "Băng vũ hỏa".

Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng nhận 'quả ngọt' sau 10 năm tái hợp?

Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng nhận 'quả ngọt' sau 10 năm tái hợp?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính đã nhận 'quả ngọt' khiến dân tình phấn khích.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu Triệu Lệ Dĩnh - Trần Hiểu Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng nhận 'quả ngọt' sau 10 năm tái hợp?

Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng nhận 'quả ngọt' sau 10 năm tái hợp?

Sức hút của Trần Hiểu trong phim "Vân Tương truyện"

Sức hút của Trần Hiểu trong phim "Vân Tương truyện"

Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc?

Thành tích Vân Tương truyện của Trần Hiểu có khả năng 'vượt mặt' Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc?

Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện

Sau 10 năm Thần Điêu Đại Hiệp, Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng chính thức 'nối lại tình xưa' trong Vân Tương Truyện

Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Trần Hiểu xuất hiện với nhan sắc khác lạ trong dự án mới lên sóng khiến netizen 'cười xỉu' vì một lý do?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/4/2023: La Vân Hi có bệnh sạch sẽ, Trần Nghiên Hy lo lắng Trần Hiểu sẽ có tình cảm với bạn diễn nữ?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 45 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 30 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu