Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán?

Mới đây cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước phản ứng của Trần Hiểu khi đụng độ tình cũ Triệu Lệ Dĩnh trên sóng livestream.

Vào ngày 21/5, nam diễn viên Trần Hiểu có một buổi livestream, đáng chú là trong lúc đang giao lưu cùng khán giả, nam diễn viên bất ngờ "đụng mặt" với tình cũ Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ đây, thái độ gượng gạo của Trần Hiểu khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán. Trần Hiểu đang livestream thì đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh Trong buổi livestream này, khi Trần Hiểu đang giao lưu với khán giả thì màn hình bỗng hiện lên hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Khung hình "dở khóc dở cười" của nam diễn viên và bạn gái cũ khiến người hâm mộ hoàn toàn bất ngờ vì độ trùng hợp.

Không khó có thể nhận ra sự bối rối và ngượng ngùng của tài tử họ Trần. Ngôi sao Mộng Hoa Lục tỏ thái độ không hề để ý, giả vờ như không quen biết Triệu Lệ Dĩnh. Anh chăm chú nhìn vào màn hình và liên tục hỏi đây là ai thế. Thái độ này của nam diễn viên được cho là cố tình né tránh, giữ khoảng cách với tình cũ. Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh từng vướng nghi vấn hẹn hò với nhau Đã gần 10 năm trôi qua, song chuyện tình cảm giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh năm xưa vẫn là dấu hỏi trong lòng người hâm mộ Đã gần 10 năm trôi qua, song chuyện tình cảm giữa Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh năm xưa vẫn là dấu hỏi trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, Trần Hiểu đang hạnh phúc bên bà xã Trần Nghiên Hy, trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh độc thân sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong. Được biết sau khi Triệu Lệ Dĩnh công bố ly hôn, nhiều cư dân mạng đã đến Weibo của Trần Hiểu, bình luận khuyên anh sớm ly hôn Trần Nghiên Hy để đến an ủi, theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn hạnh phúc với nhau sau bao lời chỉ trích Trước đó, có nhiều netizen quá khích đã không ngần ngại nói rằng Trần Hiểu ngoại tình với Trần Nghiên Hy và phản bội Triệu Lệ Dĩnh khiến cho cặp đôi từng một thời bị chỉ trích nặng nề. Thời gian trôi đi, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn hạnh phúc bên nhau, họ có một đám cưới lãng mạn và đón quý tử đầu lòng chào đời năm 2016. Trần Hiểu được mệnh danh là 'mỹ nam cổ trang trên màn ảnh' Trần Hiểu sinh năm 1987, xuất thân trong một gia đình công chức ở An Huy, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã được tạo điều kiện để tiếp cận với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, anh ký hợp đồng quản lý với Hoa Nghị Huynh Đệ - một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Trung Quốc. Trần Hiểu gây chú ý với một số tác phẩm lớn như "Thần Điêu đại hiệp", "Độc Cô hoàng hậu", "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn", "Băng vũ hỏa".

Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng nhận 'quả ngọt' sau 10 năm tái hợp? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính đã nhận 'quả ngọt' khiến dân tình phấn khích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-hieu-bat-ngo-ung-mat-tinh-cu-trieu-le-dinh-thai-o-ra-sao-ma-khien-dan-tinh-xon-xao-ban-tan-584335.html