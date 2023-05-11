Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng nhận 'quả ngọt' sau 10 năm tái hợp?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vân Tương Truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính đã mở douban với 7.4 điểm và hơn 24 ngàn lượt vote. Đây là thành tích khá tốt cho dự án cổ trang.

Được biết, Vân Tương Truyện đã phát sóng được 1/3 chặng đường. Ngay từ những tập đầu lên sóng, bộ phim đã nhận nhiều đánh giá tích cực từ người xem do màn kết hợp của cặp đôi chính khá ăn ý. Bộ phim hội tụ nhiều yếu tố trở thành bộ phim cổ trang Hoa ngữ hay và đáng xem trong năm nay, được kỳ vọng làm ‘sống lại’ dòng phim võ hiệp. Phim có đa dạng nội dung như kiếp hiệp, giang hồ, tình cảm và trinh thám, đầu tư lớn về cốt truyện, kỹ xảo và dàn cast cứng tay. Bên cạnh đó, có thêm những tình tiết phá án, tạo nên sức hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Vân Tương Truyện là cuộc hội ngộ sau 7 năm của cặp đôi Dương Quá (Trần Hiểu) và Quách Phù (Mao Hiểu Đồng) trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014.

Vân Tương Truyện là dự án chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Môn Công Tử của tác giả Phương Bạch Vũ. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Vân Tương (Trần Hiểu) - một đệ tử của Vân Đài và hành trình bước ra ‘giang hồ’ sau mười năm khổ luyện. Trong quá trình đó, Vân Tương gặp Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng) - một nữ tử tinh ranh, thông minh và lanh lợi.

Cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau phá án. Điều tra về một thảm án, Vân Tương tìm ra sự thật kinh hoàng có liên quan đến Vân Đài và quyết định đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim mình, ngay cả khi phải trả giá bằng cả tính mạng.