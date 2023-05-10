Liên Hoa Lâu của Thành Nghị nhận 'quả ngọt' sau thời gian chờ đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Hoa Lâu với sự tham gia của do Thành Nghị , Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh đã chính thức được cấp giấy phép phát sóng, với tổng số tập là 40. Được biết, dự án đã đóng máy vào tháng 10/2022, nhiều fan hâm mộ vô cùng phấn khích và háo hức hóng chờ lịch lên sóng chính thức của bộ phim.

Trước đó, dự án này đã chính thức phá mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên IQIYI. Thành tích này được đánh giá rất cao, chứng minh sức hút của dự án. Được biết, đây là dự án được đầu tư khủng trước sự hợp tác của hai ông chủ lớn là Hoan Thụy Thế Kỷ và IQIYI. Với kinh phí đầu tư dồi dào, chất lượng của Liên Hoa Lâu được khán giả hết lòng chờ đợi.

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.