Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi?

Hậu trường 10/05/2023 09:19

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc Chi Pu đang tập luyện nhào lộn trên không trung và được cho là hậu trường của chương trình Đạp Gió 2023 gây xôn xao cộng đồng mạng.

Thông tin Chi Pu tham gia chương trình Đạp Gió 2023 liên tục gây xôn xao mạng xã hội. Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, Chi Pu đã khiến cư dân mạng bất ngờ vì những phần trình diễn của mình.

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi? - Ảnh 1
Chi Pu đã khiến cư dân mạng bất ngờ vì những phần trình diễn của mình tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 - Ảnh: Internet

 

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc Chi Pu đang tập luyện nhào lộn trên không và cho rằng đây là hậu trường của chương trình. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là màn trình diễn cũ của Chi Pu trên sân khấu tại Việt Nam. Tiết mục mà mọi người đồn đoán là ở Chi Pu's Greatest Show phần Đại chiến Thiên Thần và Ác Quỷ.

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi? - Ảnh 2

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi? - Ảnh 3
Khoảnh khắc Chi Pu đang tập luyện nhào lộn trên không mà MXH xứ Trung lan truyền thực tế đây chỉ là màn trình diễn cũ của Chi Pu trên sân khấu tại Việt Nam - Ảnh: Internet

 

Được biết, tại chương trình Đạp Gió 2023 , trái với vòng thi mở màn, những vòng thi sau của chương trình này có thể sẽ công diễn trực tiếp cho khán giả tại trường quay theo dõi. Theo như lời tiết lộ của các khán giả đã đi xem vòng công diễn 2, Chi Pu sẽ có một màn nhào lộn trên không trung và nhận được số phiếu bầu nhiều thứ 2. Nhiều khán giả đã bị sốc khi xem màn trình diễn của nữ ca sĩ Đóa Hoa Hồng trên sân khấu kết hợp giữa nước và lửa. Thậm chí, 1 netizen còn tiết lộ rằng Chi Pu đã nỗ lực nói tiếng Trung Quốc để kêu gọi bình chọn cho nhóm của mình.

Trước đó, Chi Pu đã bị nhận về nhiều lời chê vì phát âm không chuẩn, thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc Chi Pu nói tiếng Trung chưa tốt ở show thực tế không phải là điều gì đó đáng trách. Bởi trước Chi Pu, nhiều thí sinh tham gia các cuộc thi Hoa hậu quốc tế cũng sử dụng ngôn ngữ bản địa ở quốc gia tổ chức cuộc thi để giao lưu, tương tác với khán giả.

 

Sự thật về khoảnh khắc Chi Pu nhào lộn trên không trung trong Đạp Gió được MXH xứ Trung lan truyền rộng rãi? - Ảnh 4
Chi Pu đã nổ lực không ngừng tại sân chơi lớn như Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, gây ấn tượng khi thể hiện ca khúc Đóa hoa hồng - Ảnh: Internet

 

Có thể thấy, Chi Pu đã nổ lực không ngừng tại sân chơi lớn như Đạp Gió. Ở tập 1 của chương trình, Chi Pu thể hiện ca khúc Đóa hoa hồng và nhận nhiều lời khen vì trình diễn đẹp mắt. Cô đươc chấm điểm khá tốt và xếp hạng 8/33 thí sinh của chương trình

 

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