Chi Pu lại tiếp tục gây phẫn nộ cộng đồng mạng vì dòng trạng thái tiếng anh mới nhất của mình.
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Từ khi tiết lộ sang Mỹ du học hồi tháng 9 năm ngoái, mỗi “nhất cử nhất động” của Chi Pu liên quan đến tiếng anh đều được cư dân mạng đem ra bàn tán xôn xao.
Theo đó, Chi Pu từng livestream chia sẻ người hâm mộ về cuộc sống ở Mỹ. Tuy nhiên, Chi Pu liên tục sử dụng từ tiếng Anh chen ngang khi nói chuyện. Thậm chí có lúc vì lỡ nói tiếng Việt mà cô nàng lập tức thay thế từ đó sang tiếng Anh một cách đầy khiên cưỡng. Dân tình cho rằng Chi Pu đang cố tình nói tiếng Anh nhiều hơn khi sang nước ngoài, dần quên tiếng mẹ đẻ, giọng nói cũng lơ lớ hơn trước.
"Từ lúc sang bên này thấy mọi người đồn quá trời đồn, làm này làm kia, sự thật luôn đơn giản nhưng people make it complicated, nên là mình cứ enjoy cái moment này..."
Mới đây, Chi Pu lại tiếp tục gây phẫn nộ khi đăng tải những bức hình vô cùng quyến rũ cùng với dòng trạng thái: “Do you want me or do you not?”.
Chuyện không có gì đáng nói khi một cư dân mạng bình luận caption này nghe không thuận tai, còn nhiều vướng mắc. Ngay lập tức, giọng ca “Anh ơi ở lại” liền phản bác kèm theo nguồn gốc của dòng caption mà nàng hot girl đăng tải. Dưới phần phản hồi bình luận, cô nàng dính kèm lời bài hát của ca khúc Happiness is a butterfly do ca sĩ Lana Del Rey trình bày.
Dù sao chép nguyên câu đầu của bài hát nhưng cô nàng vẫn bị chỉ trích, thậm chí còn đổ lỗi Chi Pu không sử dụng dấu ngoặc kép, không tôn trọng quyền tác giả. Nhiều người còn đùa vui rằng chỉ có nước cô nàng hạn chế sử dụng tiếng Anh thì mới không bị "cảnh sát chính tả" bắt bẻ nữa thôi.