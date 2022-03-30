Chi Pu tiếp tục gây bão MXH, chứng minh danh xưng 'đa di năng': 'Tay phải cầm mic, tay trái cầm cọ', CĐM mỉa mai 'chắc sắp thành họa sĩ'

Sau phát ngôn "Cầm mic lên là thành ca sĩ", mới đây, cư dân mạng lại được một phen xôn xao bởi hình ảnh Chi Pu cầm cọ vẽ lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Netize đặt nghi vấn, liệu nữ ca sĩ sẽ có thêm một tài năng mới trong sự nghiệp nghệ thuật của mình?
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Chi Pu được biết đến với danh xưng là hotgirl. Sau khi thành công với vai trò diễn viên, MC và kiêm người mẫu ảnh, cô bất ngờ chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này cựu hotgirl không gặt hái nhiều thành công, đa phần cô nhận được những phản ứng tiêu cực từ khán giả và giới chuyên môn về giọng ca "hụt hơi".
Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen bàn tán xôn xa, trước loạt hình ảnh Chi Pu khoe thành quả khi thử sức ở một lĩnh vực mới, chính là hội họa. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, Chi Pu chứng tỏ tài năng hội họa của mình, bằng việc tự tay vẽ một bức tranh màu nước trông cũng "rất gì và này nọ".
Cô nàng rất nghiêm túc lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm để có thể cho ra một tác phẩm hội họa hoàn chỉnh. Chính vì điều này mà dân mạng không khỏi bất ngờ và đặt ra nghi vấn, liệu Chi Pu có tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật mới?
Chi Pu nhận đươc khá nhiều lời khen từ fan hâm mộ về tài năng vẽ tranh. Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít bình luận "cà khịa" việc Chi Pu đã chán hát hò nên muốn "Cầm cọ lên là thành họa sĩ", vì trước đó cựu hotgir từng có phát ngôn gây tranh cãi: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ". Song, hiện tại Chi Pu vẫn chọn cách im lặng trước những bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.