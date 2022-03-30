Chi Pu tiếp tục gây bão MXH, chứng minh danh xưng 'đa di năng': 'Tay phải cầm mic, tay trái cầm cọ', CĐM mỉa mai 'chắc sắp thành họa sĩ'

Hậu trường 30/03/2022 21:57

Sau phát ngôn "Cầm mic lên là thành ca sĩ", mới đây, cư dân mạng lại được một phen xôn xao bởi hình ảnh Chi Pu cầm cọ vẽ lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội. Netize đặt nghi vấn, liệu nữ ca sĩ sẽ có thêm một tài năng mới trong sự nghiệp nghệ thuật của mình?

Chi Pu được biết đến với danh xưng là hotgirl. Sau khi thành công với vai trò diễn viên, MC và kiêm người mẫu ảnh, cô bất ngờ chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này cựu hotgirl không gặt hái nhiều thành công, đa phần cô nhận được những phản ứng tiêu cực từ khán giả và giới chuyên môn về giọng ca "hụt hơi".

Chi Pu tiếp tục gây bão MXH, chứng minh danh xưng 'đa di năng': 'Tay phải cầm mic, tay trái cầm cọ', CĐM mỉa mai 'chắc sắp thành họa sĩ' - Ảnh 1
Chi Pu nhận được những phản ứng tiêu cực từ khán giả và giới chuyên môn về giọng ca - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen bàn tán xôn xa, trước loạt hình ảnh Chi Pu khoe thành quả khi thử sức ở một lĩnh vực mới, chính là hội họa. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, Chi Pu chứng tỏ tài năng hội họa của mình, bằng việc tự tay vẽ một bức tranh màu nước trông cũng "rất gì và này nọ".

Chi Pu tiếp tục gây bão MXH, chứng minh danh xưng 'đa di năng': 'Tay phải cầm mic, tay trái cầm cọ', CĐM mỉa mai 'chắc sắp thành họa sĩ' - Ảnh 2
 Chi Pu rất nghiêm túc lắng nghe để có thể tự tay vẽ được một bức tranh màu nước cảnh hoàng hôn trên biển - Ảnh: Internet 

Cô nàng rất nghiêm túc lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm để có thể cho ra một tác phẩm hội họa hoàn chỉnh. Chính vì điều này mà dân mạng không khỏi bất ngờ và đặt ra nghi vấn, liệu Chi Pu có tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật mới?

Chi Pu tiếp tục gây bão MXH, chứng minh danh xưng 'đa di năng': 'Tay phải cầm mic, tay trái cầm cọ', CĐM mỉa mai 'chắc sắp thành họa sĩ' - Ảnh 3
 Những bình luận được cho là "cà khịa" việc Chi Pu trổ tài hội họa - Ảnh: Internet

Chi Pu nhận đươc khá nhiều lời khen từ fan hâm mộ về tài năng vẽ tranh. Tuy nhiên, cũng xuất hiện không ít bình luận "cà khịa" việc Chi Pu đã chán hát hò nên muốn "Cầm cọ lên là thành họa sĩ", vì trước đó cựu hotgir từng có phát ngôn gây tranh cãi: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ". Song, hiện tại Chi Pu vẫn chọn cách im lặng trước những bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.

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