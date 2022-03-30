Chi Pu tiếp tục gây bão MXH, chứng minh danh xưng 'đa di năng': 'Tay phải cầm mic, tay trái cầm cọ', CĐM mỉa mai 'chắc sắp thành họa sĩ'

Chi Pu được biết đến với danh xưng là hotgirl. Sau khi thành công với vai trò diễn viên, MC và kiêm người mẫu ảnh, cô bất ngờ chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc. Tuy nhiên, ở lĩnh vực này cựu hotgirl không gặt hái nhiều thành công, đa phần cô nhận được những phản ứng tiêu cực từ khán giả và giới chuyên môn về giọng ca "hụt hơi".

Chi Pu nhận được những phản ứng tiêu cực từ khán giả và giới chuyên môn về giọng ca - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen bàn tán xôn xa, trước loạt hình ảnh Chi Pu khoe thành quả khi thử sức ở một lĩnh vực mới, chính là hội họa. Cụ thể, trên trang TikTok cá nhân, Chi Pu chứng tỏ tài năng hội họa của mình, bằng việc tự tay vẽ một bức tranh màu nước trông cũng "rất gì và này nọ".