Phát hiện "siêu năng lực" bất thường của Erik khiến cộng đồng mạng bức xúc: làm rơi mic vẫn có thể hát như thường

Hậu trường 30/03/2022 20:55

Hình ảnh nam ca sĩ Erik làm rơi micro trong khi biểu diễn tại 1 quán bar, để lộ bằng chứng hát nhép, đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Erik hiện là cái tên nhận được đông đảo sự yêu thích và quan tâm của công chúng, bởi vẻ ngoài điển trai và sở hữu chất giọng đầy nội lực. Vừa qua, Erik trở thành ca sĩ khách mời trong một sự kiện âm nhạc tại quán bar. Xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, năng động là phần trình diễn cực "sung" đánh rơi cả mic.

Phát hiện 'siêu năng lực' bất thường của Erik khiến cộng đồng mạng bức xúc: làm rơi mic vẫn có thể hát như thường - Ảnh 1
Erik xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, năng động tại buổi biểu diễn ở một quán bar - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi đang trình diễn ca khúc "Chạy về khóc với anh", với màn vũ đạo chuyên nghiệp, bất ngờ nam ca sĩ trượt tay làm rơi micro xuống nền sân khấu. Điều đáng chú ý, là phần nhạc sau khi rơi mic vẫn vang lên cùng với tiếng hát của nam ca sĩ. Sự cố này đã dấy lên nghi vấn thành viên nhà "Hoa dâm bụt" đang hát nhép. 

Phát hiện 'siêu năng lực' bất thường của Erik khiến cộng đồng mạng bức xúc: làm rơi mic vẫn có thể hát như thường - Ảnh 2
Sự cố làm rơi mic đã dấy lên nghi vấn Erik đang hát nhép - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bên vực Erik cho rằng phần nhạc beat mà khán giả nghe được là giai điệu nhạc nền và nam ca sĩ chỉ đang hát đè lên. Song, đến thời điểm hiện tại, phía Erik vẫn chưa chưa lên tiếng đính chính cho sự cố hi hữu này.

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