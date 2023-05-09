Sức hút của Trần Hiểu trong phim "Vân Tương truyện"

Đặc biệt, Trần Hiểu thủ vai Vân Tương - đệ tử còn sót lại cuối cùng của phái Vân Đài. Bên cạnh thiết lập nhân vật thu hút, Vân Tương của Trần Hiểu còn được khen ngợi về ngoại hình. Đa phần nam diễn viên để mặt mộc trong phim, hầu như không đụng đến son phấn. Giữa làn sóng phim cổ trang với nhiều nam nhân vật "mặt da mày phấn" như hiện tại, sự xuất hiện của Vân Tương là điểm nhấn, nhận được sự khen ngợi đông đảo vì phong thái phong trần, tự tin. Vai diễn trong Vân Tương truyện được xem là màu sắc mới lạ và thú vị của Trần Hiểu. Bộ phim hiện đang gây sốt trên màn ảnh.

“Vân Tương truyện” là bộ phim do Trần Hiểu - Mao Hiểu Đồng đóng chính đã phát sóng được 1/3 chặng đường. Ngay từ những tập đầu lên sóng, "Vân Tương truyện" nhận nhiều đánh giá tích cực từ người xem do màn kết hợp của cặp đôi chính khá ăn ý

Qua một số tập đầu phát sóng trên iQIYI, Vân Tương truyện do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đóng chính được nhận xét tạo hình mộc mạc, khảo cứu lịch sử; bối cảnh chân thực, đa dạng; cảnh đánh võ nhanh gọn, nhịp nhàng, tạo cảm giác phóng khoáng, hào sảng. Nội dung chính của phim cũng mang ưu điểm hài hước và thu hút theo từng bước chân phá án của nam chính.

Phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết “Thiên môn công tử” của tác giả Phương Bạch Vũ. “Vân Tương truyện” thuộc thể loại giang hồ đấu trí kể về thiếu hiệp Vân Tương (Trần Hiểu) đệ tử ruột của cao nhân Vân Đài, sau khi khổ luyện võ nghệ 10 năm trời, cuối cùng anh cũng được xuống núi xông pha giang hồ.

Trong hành trình phiêu bạt giang hồ, Vân Tương đã kết giao nhiều bằng hữu cùng họ kề vai tác chiến làm việc nghĩa, trong đó có Thư Á Nam (Mao Hiểu Đồng) - một nữ tử tinh ranh, lanh lẹ đã làm cho Vân Tương cảm mến, nảy sinh tình cảm. Hai người có khoảng thời gian vui vẻ, tốt đẹp bên nhau, về sau sóng gió bắt đầu khi Vân Tương phát hiện ra sự thật "động trời", sư phụ anh là một kẻ tàn ác, không hề cao thượng như anh từng tôn kính. Vân Tương dũng cảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa bằng cả trái tim ngay cả khi phải trả giá bằng tính mạng.