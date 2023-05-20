Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục

Sao quốc tế 20/05/2023 22:07

Hành động tinh tế của nữ diễn viên ghi điểm trước công chúng.

Mới đây khi tham gia sự kiện thương hiệu tại một trung tâm thương mại ở Thiên Tân (Trung Quốc) gần đây, trạng thái tốt, nhan sắc thăng hạng, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ công chúng. 

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh bắt tay một vị lãnh đạo, người này không có ý định buông tay mà giả vờ nói chuyện với một người khác.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu một số giám đốc điều hành cấp cao trong trung tâm thương mại, Triệu Lệ Dĩnh ban đầu rất lịch sự bắt tay với một vị "cao tầng" nhưng đối phương lại không buông tay ra ngay, thậm chí khi quay sang nói chuyện với người bên cạnh, vị này vẫn một mực nắm tay Triệu Lệ Dĩnh. 

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế để tránh những động chạm không cần thiết với người đàn ông lạ khiến người hâm mộ đánh giá cao.

Khi được MC giới thiệu tên và bước lên sân khấu, Triệu Lệ Dĩnh vì nhận ra người giám đốc này đứng quá sát với mình, nên đã lặng lẽ đặt tay ra phía sau lưng để tránh người kia có những động chạm không cần thiết. 

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục - Ảnh 3
Sức hút của Triệu Lễ Dĩnh hiện nay trong làng giải trí hoa ngữ thật không thể xem thường, cô là tiểu hoa đi lên bằng thực lực khiến nhiều người nể phục.

Theo truyền thông ghi nhận, fan của Triệu Lệ Dĩnh đã chờ bên ngoài trung tâm thương mại từ rất sớm để đón thần tượng. Ngay sau khi trung tâm thương mại mở cửa, rất đông fan đã ùa vào khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng.

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục - Ảnh 4
Truyền thông đưa tin đề chờ đón được gặp cô, khán giả đã đứng kín 3 tầng lầu của trung tâm thương mại tại Thiên Tân. 

 Tham gia chương trình, nữ diễn viên diện bộ trang phục váy trắng thoạt qua cứ tưởng váy cô dâu. Đặc biệt nhan sắc đầy mặn mà của Triệu Lệ Dĩnh khiến ai nấy đều phải xuýt xoa vì quá xinh đẹp. Nữ diễn viên được mong đợi trở lại màn ảnh cùng Lâm Canh Tân trong dự án Dữ Phượng Hành.

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục - Ảnh 5
Sinh năm 1987, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là ngôi sao lưu lượng hàng đầu của Cbiz. Trong suốt nhiều năm, người đẹp luôn duy trì được độ hot của mình.

 

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