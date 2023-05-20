Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục

Mới đây khi tham gia sự kiện thương hiệu tại một trung tâm thương mại ở Thiên Tân (Trung Quốc) gần đây, trạng thái tốt, nhan sắc thăng hạng, khí chất của Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ công chúng.

Triệu Lệ Dĩnh bắt tay một vị lãnh đạo, người này không có ý định buông tay mà giả vờ nói chuyện với một người khác.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu một số giám đốc điều hành cấp cao trong trung tâm thương mại, Triệu Lệ Dĩnh ban đầu rất lịch sự bắt tay với một vị "cao tầng" nhưng đối phương lại không buông tay ra ngay, thậm chí khi quay sang nói chuyện với người bên cạnh, vị này vẫn một mực nắm tay Triệu Lệ Dĩnh.