Dương Tử tung ảnh tạp chí mới chưa kịp lộ mặt đã bị nghi ngờ sao chép Triệu Lệ Dĩnh

Mới đây, loạt ảnh tạp chí mới của Dương Tử đã chính thức được chia sẻ và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trước đây, chụp ảnh tạp chí luôn là điểm yếu của Dương Tử khi mỗi lần xuất hiện cô thường bị đánh giá là không có thần thái và không hợp thời trang.

Vừa tung ảnh tạp chí mới, Dương Tử ngay lập tức bị phát hiện giống tạo hình trước đó của Triệu Lệ Dĩnh.

Năm 2016, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác trong bộ phim Tru Tiên Thanh Vân Chí. Ở thời điểm này, fandom của hai nàng tiểu hoa đã xảy ra bất hòa vì vai diễn của thần tượng. Thêm vào đó, với việc đều là đỉnh lưu lượng nên hai người đẹp này cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau.