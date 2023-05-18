Dương Tử tung ảnh tạp chí mới chưa kịp lộ mặt đã bị nghi ngờ sao chép Triệu Lệ Dĩnh

Cư dân mạng đào lại một số tạo hình giống nhau đến ngỡ ngàng của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử.
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Mới đây, loạt ảnh tạp chí mới của Dương Tử đã chính thức được chia sẻ và thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trước đây, chụp ảnh tạp chí luôn là điểm yếu của Dương Tử khi mỗi lần xuất hiện cô thường bị đánh giá là không có thần thái và không hợp thời trang.
Năm 2016, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác trong bộ phim Tru Tiên Thanh Vân Chí. Ở thời điểm này, fandom của hai nàng tiểu hoa đã xảy ra bất hòa vì vai diễn của thần tượng. Thêm vào đó, với việc đều là đỉnh lưu lượng nên hai người đẹp này cũng thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau.
Nhiều cư dân mạng chỉ ra điểm tương đồng trong loạt ảnh tạp chí mới của Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh. Từng xảy ra bất hòa khi đóng Tru Tiên Thanh Vân Chí, vậy nên fan của Triệu Lệ Dĩnh rất không hài lòng khi thấy Dương Tử bắt chước thần tượng mình. Một hai lần giống nhau có thể là trùng hợp, thế nhưng hầu hết các tạo hình đều giống thì là cố ý. Dương Tử hiện đang phải nhận vô số lời mỉa mai vì tạo hình mới.
Thời gian tới, Dương Tử cũng được coi là một trong những đối thủ lớn của Triệu Lệ Dĩnh trên đường đua phim cổ trang. Nếu cô nàng có Trường Tương Tư chuẩn bị lên sóng thì đàn chị cũng có Dữ Phượng Hành được đánh giá rất cao. Hiện khán giả đang mong đợi cả hai dự án phim này sớm chiếu.