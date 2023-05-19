Táo bạo từ chối 'Sở Kiều truyện 2' để đóng 'Dữ phượng hành', liệu Triệu Lệ Dĩnh có khôn ngoan?

Theo đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia dự án phim cổ trang " Dữ phượng hành " cùng Lâm Canh Tân . Dự án đánh dấu sản phẩm mới về dòng phim cổ trang mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia nên khán giả dành cho cô sự kỳ vọng quá lớn khiến "nữ hoàng giải trí" gặp không ít áp lực.

Sau thành công vang dội của "Sở Kiều truyện" - bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc dựa trên tiểu thuyết "Hoàng phi Sở đặc công số 11" của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi, những hoạt động mới của Triệu Lệ Dĩnh luôn được dân tình quan tâm.

"Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Những phân cảnh "tình bể bình" của Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Bên cạnh vào đó, nhiều nguồn tin truyền thông đưa tin rằng Triệu Lệ Dĩnh đã có quyết định táo bạo khi từ chối "Sở Kiều truyện" phần 2 - bộ phim góp phần đưa danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh cùng nam chính Đậu Kiêu nổi đình nổi đám ngay từ lúc công chiếu. Đến cả thời điểm hiện tại, mọi người cũng chưa thể quên được hình ảnh mỹ nam Yến Tuân (Đậu Kiêu thủ vai) và nàng Sở Kiều mạnh mẽ (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai).

"Dữ phượng hành" lập kỷ lục là bộ phim được mong chờ nhất 2023 - Ảnh: Internet

Theo thống kê mới nhất từ trang Vlinkage vào tháng 5/2022, tổng lượt xem trực tuyến của các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt 200 tỷ, cao nhất trong lịch sử giới giải trí Hoa ngữ. Trong đó, tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên gồm "Lục Trinh Truyền kỳ", "Sam Sam đến rồi", "Hoa Thiên Cốt", "Sở Kiều truyện", "Minh Lan truyện" đều là những tác phẩm đặc sắc của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Riêng Sở Kiều Truyện, lượng xem của phim hiện đạt hơn 50 tỷ - con số giúp Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa các tên tuổi như Lưu Đào, Dương Mịch...

Liệu "Dữ phượng hành" có thành công như "Sở Kiều truyện"? - Ảnh: Internet

Thành công của "Sở Kiều truyện" chính là áp lực lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh, cô lo lắng khi lựa chọn tham gia "Dữ phượng hành". Bộ phim đóng máy cuối năm 2022 nhưng cho đến hiện tại, chỉ dự kiến lên sóng năm 2023 chứ chưa có lịch chiếu chính thức. Hiện người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi diễn xuất cũng như tạo hình mới của mỹ nhân họ Triệu trong dự án phim cổ trang này.