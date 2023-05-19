Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân

Triệu Lệ Dĩnh vừa qua đã tham gia sự kiện tại Thiên Tân (Trung Quốc) và ngay lập tức lên hotsearch weibo vì quá đông fan hâm mộ chào đón. Xuất hiện tại sự kiện, bà mẹ 1 con diện váy trắng hai dây nhẹ nhàng thanh nhã, mái tóc cột cao khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

Người hâm mộ đứng kín cả 3 tầng lầu để chờ sự xuất hiện của thần tượng.

Sau mười mấy năm hoạt động trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Từ sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và thanh thoát hơn trước. Không quá lời khi nói rằng ở ngoài tuổi 30, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp