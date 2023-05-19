Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân

Sao quốc tế 19/05/2023 10:50

Khán giả đứng kín 3 tầng lầu để chờ đón sự xuất hiện của nàng tiểu hoa.

Triệu Lệ Dĩnh vừa qua đã tham gia sự kiện tại Thiên Tân (Trung Quốc) và ngay lập tức lên hotsearch weibo vì quá đông fan hâm mộ chào đón. Xuất hiện tại sự kiện, bà mẹ 1 con diện váy trắng hai dây nhẹ nhàng thanh nhã, mái tóc cột cao khoe nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân - Ảnh 1
Người hâm mộ đứng kín cả 3 tầng lầu để chờ sự xuất hiện của thần tượng.

Sau mười mấy năm hoạt động trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Từ sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và thanh thoát hơn trước. Không quá lời khi nói rằng ở ngoài tuổi 30, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân - Ảnh 2
Nhan sắc lẫn sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng lên hương.

Trong dàn tiểu hoa cùng lứa, có thể nói độ nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh không hề thua kém Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi. Thậm chí nữ diễn viên còn được mệnh danh là ngôi sao quốc dân. Triệu Lệ Dĩnh là một trong số những nữ minh tinh trẻ được lòng người hâm mộ lớn tuổi. Dương Siêu Việt từng chia sẻ, chính mẹ của cô cũng rất hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh. 

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là ngôi sao quốc dân.

 

Theo truyền thông ghi nhận, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã chờ bên ngoài trung tâm thương mại từ rất sớm để đón thần tượng. Ngay sau khi trung tâm thương mại mở cửa, rất đông fan hâm mộ đã ùa vào khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng.

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân - Ảnh 4
Trước đó, netizen cũng bắt gặp cảnh người hâm mộ đứng tắc nghẽn cả một con phố ở Vân Nam chỉ để nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trong đoàn phim.

 Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian cho con trai và việc đóng phim, ít tham gia các sự kiện. Chính vì thế, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh đều nhận được đông đảo sự chú ý của người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh đang là minh tinh thực lực của Cbiz. Cô hiện đang có vị thế vững chắc trong giới cũng như trong lòng người hâm mộ và vẫn luôn duy trì được độ hot trong suốt nhiều năm làm nghề.
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