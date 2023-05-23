Phim của tiểu Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp 'kiếp nạn' lớn, khó lòng được lên sóng?

Sao quốc tế 23/05/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ hề và Dương Siêu Việt đóng chính bất ngờ gặp 'kiếp nạn' lớn, khó lòng được lên sóng.

Những ngày qua, làng phim ảnh xứ Trung rầm rộ trước loạt dự án phim bị hoãn chiếu. Bên cạnh các dự án lớn như Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc – Trương Lăng Hách) và Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến – Lý Thấm) gặp vận hạn thì dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ hề và Dương Siêu Việt đóng chính cũng chịu chung số kiếp này.

Phim của tiểu Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp 'kiếp nạn' lớn, khó lòng được lên sóng? - Ảnh 1

Cụ thể, dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt đóng chính bất ngờ bị trả về xét duyệt lại lần nữa. Như vậy, bộ phim này sẽ tiếp tục nằm kho và còn phải chờ khá lâu mới có cơ hội được lên sóng.

Phim của tiểu Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp 'kiếp nạn' lớn, khó lòng được lên sóng? - Ảnh 2

Ngay từ khi có thông tin hợp tác cho đến khi tung trailer bộ phim, cặp đôi Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt nhận được sự chú ý từ netizen. Dự án tiên hiệp này được nhận xét là có cốt truyện hay, tạo hình cực bắt mắt. Mãn nhãn phần hình nhưng diễn xuất của cặp đôi chính là điều khiến khán giả e ngại. Họ cho rằng diễn xuất của Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt còn quá non nớt, khó có thể bộc lộ được tính cách nhân vật Vân Tường, Sơ Không. Tuy nhiên, một số khán giả khác mong chờ phim sớm lên sóng để cho hai diễn viên này ‘một cơ hội’, xem họ có tiến bộ về diễn xuất hơn hay chưa.

Phim của tiểu Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp 'kiếp nạn' lớn, khó lòng được lên sóng? - Ảnh 3

Bảy Kiếp May Mắn được chuyển thể từ Bảy Kiếp Xui Xẻo của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về bảy kiếp tình duyên của hai vị thần tiên Vân Tường (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Sau một cuộc va chạm nảy lửa làm náo loạn cả thiên cung vì làm rối dây tơ hồng của nguyệt lão, hai người bị Ngọc Hoàng xử phạt, phải trải qua bảy kiếp nhân duyên ở chốn trần gian mới có thể quay về thiên giới. Bảy kiếp hai người bị mắc vào nhau, cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, liệu sau bảy kiếp duyên phận đến cuối cùng hai người có thể nở hoa kết quả hay không?

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Từ khóa:   Dương Siêu Việt Đinh Vũ Hề sao hoa ngữ Bảy Kiếp May Mắn cbiz

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