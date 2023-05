Phim của tiểu Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp 'kiếp nạn' lớn, khó lòng được lên sóng?

Những ngày qua, làng phim ảnh xứ Trung rầm rộ trước loạt dự án phim bị hoãn chiếu. Bên cạnh các dự án lớn như Ninh An Như Mộng (Bạch Lộc – Trương Lăng Hách) và Vùng Biển Trong Mơ Ấy (Tiêu Chiến – Lý Thấm) gặp vận hạn thì dự án Bảy Kiếp May Mắn do Đinh Vũ hề và Dương Siêu Việt đóng chính cũng chịu chung số kiếp này.