Nguyên nhân phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu

Sao quốc tế 22/05/2023 14:50

Mới đây, thông tin bộ phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu trong năm nay.

Sau phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, một loạt dự án khác bất ngờ được nhắc vào lùm xùm hoãn chiếu, trong đó có phim mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, một blogger trên mạng xã hội Weibo tiết lộ Dữ Phượng Hành cũng đang lao đao vì nam phụ Châu Tuấn Vỹ. 

Trước đó, Châu Tuấn Vỹ từng bị phong sát do scandal liên quan đến phát ngôn không chuẩn mực của mình. Với sự nhạy cảm của khán giả Trung Quốc, Dữ Phượng Hành chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì sự xuất hiện của sao nam này.

Nguyên nhân phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu - Ảnh 1

Tuy nhiên, trước sự hoang mạng của cư dân mạng, blogger vội trấn an rằng bộ phận hậu kỳ phim Dữ Phượng Hành đang cố gắng xóa hoặc thay thế sự xuất hiện của Châu Tuấn Vỹ khỏi dự án. Có như vậy, phim mới “sáng cửa” lên sóng, hiện phía đoàn làm phim và dàn cast chưa lên tiếng trước thông tin mà blogger vừa chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại phần bình luận, khán giả thể hiện sự lo lắng cho số phận của Dữ Phượng Hành, đồng thời mong phim có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, để sớm ra mắt công chúng.

Nguyên nhân phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu - Ảnh 2Nguyên nhân phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu - Ảnh 3

Dự án phim cổ trang “Dữ phượng hành” (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi "Sở Kiều truyện" nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút.

Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Trong năm 2023, khán giả ngày càng mong chờ phim "Dữ phượng hành" của Triệu Lệ Dĩnh sẽ lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Lý do Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy áp lực khi đóng phim 'Dữ phượng hành' cùng Lâm Canh Tân

Triệu Lệ Dĩnh 'im hơi lặng tiếng' sau Hạnh Phúc đến Vạn gia và Gió thổi Bán Hạ

Triệu Lệ Dĩnh 'im hơi lặng tiếng' sau Hạnh Phúc đến Vạn gia và Gió thổi Bán Hạ

Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán?

Trần Hiểu bất ngờ đụng mặt 'tình cũ' Triệu Lệ Dĩnh, thái độ ra sao mà khiến dân tình xôn xao bàn tán?

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục

Triệu Lệ Dĩnh có pha xử lý tinh tế trước hành vi thái quá của một người đàn ông lạ mặt khiến fan thán phục

Táo bạo từ chối 'Sở Kiều truyện 2' để đóng 'Dữ phượng hành', liệu Triệu Lệ Dĩnh có khôn ngoan?

Táo bạo từ chối 'Sở Kiều truyện 2' để đóng 'Dữ phượng hành', liệu Triệu Lệ Dĩnh có khôn ngoan?

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ chờ đón kín trung tâm thương mại tại Thiên Tân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu