Nguyên nhân phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu

Mới đây, thông tin bộ phim Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có nguy cơ bị cấm chiếu trong năm nay.

Sau phim của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, một loạt dự án khác bất ngờ được nhắc vào lùm xùm hoãn chiếu, trong đó có phim mới của Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, một blogger trên mạng xã hội Weibo tiết lộ Dữ Phượng Hành cũng đang lao đao vì nam phụ Châu Tuấn Vỹ. Trước đó, Châu Tuấn Vỹ từng bị phong sát do scandal liên quan đến phát ngôn không chuẩn mực của mình. Với sự nhạy cảm của khán giả Trung Quốc, Dữ Phượng Hành chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì sự xuất hiện của sao nam này.

Tuy nhiên, trước sự hoang mạng của cư dân mạng, blogger vội trấn an rằng bộ phận hậu kỳ phim Dữ Phượng Hành đang cố gắng xóa hoặc thay thế sự xuất hiện của Châu Tuấn Vỹ khỏi dự án. Có như vậy, phim mới “sáng cửa” lên sóng, hiện phía đoàn làm phim và dàn cast chưa lên tiếng trước thông tin mà blogger vừa chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại phần bình luận, khán giả thể hiện sự lo lắng cho số phận của Dữ Phượng Hành, đồng thời mong phim có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, để sớm ra mắt công chúng. Dự án phim cổ trang “Dữ phượng hành” (chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương), Triệu Lệ Dĩnh đóng cặp với Lâm Canh Tân. Đây là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi "Sở Kiều truyện" nên được kỳ vọng sẽ trở thành một dự án có sức hút. Nội dung phim "Dữ phượng hành" kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự. Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-phim-co-trang-cua-trieu-le-dinh-va-lam-canh-tan-co-nguy-co-bi-cam-chieu-584502.html