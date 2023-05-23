Nhân vật có khả năng khiến mối tình của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khó nên trái ngọt

Khán giả cũng hết sức quan ngại về nhân vật này.
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Việc cặp đôi Sở Kiều Truyện lại lần nữa tái hợp sau nhiều năm ở Dữ Phượng Hành khiến khán giả cực kỳ vui mừng. Lần nữa đóng cặp cùng nhau, khán giả hi vọng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể lần nữa gây sốt màn ảnh nhỏ.
Tuy nhiên, một bộ phận người hâm một chỉ ra một nhân vật có thể khiến màn hợp tác này flop. Cụ thể, dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ do Cửu Lộ Phi Hương – mẹ đẻ của nguyên tác làm biên kịch.
Cửu Lộ Phi Hương là cây bút quen thuộc với những khán giả yêu đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc với phong cách hài hước, sủng ngọt pha ngược nhẹ. Lối văn của Cửu Lộ Phi Hương bi hài đan xen viễn cảnh phong phú nhưng logic và đi vào trọng tâm, luôn vẽ ra một bức tranh huyền huyễn đầy màu sắc. Trước đó, các tác phẩm được kì vọng đại bạo nhờ ngòi bút của Cửu Lộ Phi Hương nhận về không ít thất bại.
Những bộ phim này khi lên sóng đều có nội dung cách rất xa nguyên tác. Không những vậy, nhiều khán giả còn cho rằng biên kịch phim là một người chưa từng đọc qua nguyên tác.