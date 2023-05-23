Nhân vật có khả năng khiến mối tình của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh khó nên trái ngọt

Việc cặp đôi Sở Kiều Truyện lại lần nữa tái hợp sau nhiều năm ở Dữ Phượng Hành khiến khán giả cực kỳ vui mừng. Lần nữa đóng cặp cùng nhau, khán giả hi vọng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có thể lần nữa gây sốt màn ảnh nhỏ.

Khán giả mong đợi màn tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh.

Tuy nhiên, một bộ phận người hâm một chỉ ra một nhân vật có thể khiến màn hợp tác này flop. Cụ thể, dự án phim đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ do Cửu Lộ Phi Hương – mẹ đẻ của nguyên tác làm biên kịch.