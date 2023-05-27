Vì sao Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử vẫn chưa trở thành 'ngôi sao thực lực' dù sở hữu nhiều phim hot?

Trong khi đó, Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cũng chưa thể tận dụng cơ hội của mình. Triệu Lộ Tư bị nhận xét nét diễn 10 phim như một: Vẫn kiểu trẻ con, ngây thơ, bộc lộ cảm xúc bằng hành động khoa trương. Với Bạch Lộc, cô có sự cố gắng nhập vai nhưng năng lực diễn xuất của nữ diễn viên vẫn còn yếu, chưa lột tả được các vai diễn được giao.

Dương Tử thành danh từ khi còn là một sao nhí. Đến khi trưởng thành, Dương Tử thường được giao đóng chính trong các dự án lớn. Mới nhất, cô đóng phim tiên hiệp "Trầm vụn hương phai". Dù có nhiều lợi thế nhưng nhiều năm qua, Dương Tử vẫn chưa có nhiều bứt phá trong sự nghiệp. Những tác phẩm gần đây của cô liên tục gây tranh cãi. Kể cả ở phim hiện đại như "Nữ bác sĩ tâm lí" hay phim thuộc thế mạnh của cô như "Trầm vụn hương phai", Dương Tử đều bị chê diễn đơ, mặt thiếu cảm xúc và biểu cảm một màu.

Trong thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư được truyền thông Hoa ngữ khen là ngôi sao 8X hiếm hoi có diễn xuất tốt và tiến bộ qua nhiều năm. Tuy nhiên, nữ diễn viên chỉ mãi quẩn quanh ở dòng phim thị trường, thần tượng, và chưa có nhiều bứt phá ở các phim chính kịch đòi hỏi chiều sâu diễn xuất hơn. Chính vì thế, khó lòng để tự bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình.

Các ngôi sao Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử thường chỉ quẩn quanh ở một dạng vai nhất định. Trong đó, điển hình như Triệu Lộ Tư, cô chỉ lựa chọn những bộ phim mà nhân vật diễn nét ngây thơ, hồn nhiên, vui tươi... Điều này được cho là các vai diễn phù hợp với gương mặt bầu bĩnh, trẻ con của cô. Tuy nhiên, nếu so với Triệu Lệ Dĩnh - nữ diễn viên cũng sở hữu nét mặt bầu bĩnh và từng bị gắn mác chỉ đóng được phim thần tượng, nhưng sau đó, cô đã thay đổi định kiến này. Còn Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử nhiều năm qua, họ vẫn chưa cho khán giả thấy sự lột xác thật sự trong các vai diễn.

Bên cạnh đó, điều khiến cảm tình khán giả dành cho Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Dương Tử ít nhiều có sự giảm dần. Trong đó, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư từng bị tẩy chay vì phát ngôn thiếu kiểm soát. Riêng Triệu Lộ Tư còn bị cả một đài truyền hình gọi là nữ diễn viên IQ thấp khi nói về những phát ngôn kém duyên và hành xử thô lỗ với bạn diễn của cô.