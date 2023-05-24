Lý do Bạch Lộc có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn dàn hoa đán 95

Theo truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc đang có hướng phát triển khá rộng mở so với dàn tiểu hoa lứa 90,95.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Bạch Lộc đang có hướng phát triển khá rộng mở. Bởi so với các đàn chị đi trước như Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên khá may mắn được các đạo diễn chọn cho các vai chính. Cụ thể, Bạch Lộc đã góp mặt trong 17 bộ phim truyền hình, trong đó có 14 bộ nữ diễn viên đóng chính.

Hiện tại, sau "Trường Nguyệt Tẫn Minh", cô được kì vọng sẽ bứt phá hơn với "Ninh An Như Mộng" và mới đây là "Bắc Thượng". Thêm nữa, dự án được đầu tư lớn mang tên "Triều Tuyết Lục" cũng giao cho nữ diễn viên đóng vai chính. Thời gian qua, Triệu Lộ Tư liên tục gây tranh cãi. Sau thành công của "Tinh hán xán lạn", cô không giữ được sức hút của mình. Vai chính mới nhất của cô trong "Hậu lãng" cũng bị chê nhiều. Một số khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư đang đi lùi so với sự nghiệp từng có. Ngoài thực lực diễn xuất yếu, nữ diễn viên còn có đời tư ồn ào, dính nhiều scandal trong sự nghiệp.

Trong khi đó, Bạch Lộc dù diễn xuất chưa thật sự xuất sắc, điển hình như trong "Trường Nguyệt Tẫn Minh", cô bị chê diễn chưa chân thật, nhưng ít nhiều, nữ diễn viên có sự nỗ lực, cố gắng trong nghề. Thêm nữa, Bạch Lộc được giao các dự án lớn với những ngôi sao có thực lực diễn xuất. Điều này phần nào giúp cô học hỏi và có khả năng cải thiện diễn xuất nhiều hơn trong tương lai. Ngoài ra, ngoại hình của Bạch Lộc cũng là một điểm cộng giúp cô có thể hoá thân đa dạng các vai diễn chứ không rập khuôn như Triệu Lộ Tư. Nếu như Triệu Lộ Tư sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh, cô thường được giao vào các vai diễn dễ thương, trẻ con và khó vào những vai diễn có nhiều chiều sâu tâm lí. Ngược lại, ở Bạch Lộc, cô thường được xem có tạo hình đẹp, gương mặt thu hút khi đóng các phim cổ trang.

Phim cổ trang của Bạch Lộc và 'người tình' Trương Lăng Hách bị hoãn chiếu đột ngột, nguyên nhân do đâu? Bộ phim truyền hình cổ trang Ninh an như mộng dự định lên sóng vào tối 19/5, nhưng bất ngờ ra thông báo hoãn chiếu khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-do-bach-loc-co-nhieu-co-hoi-phat-trien-su-nghiep-hon-dan-hoa-an-95-584984.html