Dương Tử đã nhắm đến Trường Tương Tư từ hơn 10 năm trước

Sao quốc tế 01/06/2023 14:35

Trường Tương Tư của khán giả đang vô cùng được mong đợi.

Dương Tử đã tiết lộ trong một lần phỏng vấn rằng mình đã được tiếp xúc với kịch bản của Trường Tương Tư từ những năm 2013, khi mới 20 tuổi. Lúc đó, Dương Tử chỉ được nhắm vào vai nữ phụ, nhưng bất ngờ là lúc dự án phim này khai máy, đạo diễn đã giao cho nàng tiểu hoa vai chính. 

Dương Tử đã nhắm đến Trường Tương Tư từ hơn 10 năm trước - Ảnh 1
Dương Tử đã đợi 10 năm để được đóng Trường Tương Tư. 

Trường Tương Tư là phim đại nữ chủ nên việc Dương Tử có được vai diễn này là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhan sắc vốn không được coi là thế mạnh của nữ diễn viên nhưng thời gian gần đây Dương Tử cũng có màn lột xác ngoạn mục với loạt tạo hình đẹp. Nếu Trường Tương Tư đại bạo, tên tuổi nàng tiểu hoa có thể được nâng lên tầm cao mới. 

Dương Tử đã nhắm đến Trường Tương Tư từ hơn 10 năm trước - Ảnh 2
Trường Tương Tư là dự án được đầu tư với kinh phí cực lớn. 

Trường tương tư là kể về nàng Tiểu Yêu (Dương Tử) sống nay đây mai đó nhưng sau này lại trở thành Vương cơ của Cao Tân. Cuộc đời của Tiểu Yêu gắn liền với nhiều trắc trở, đặc biệt là mối quan hệ của cô với Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Sau khi hoàn thành đại nghiệp, Tiểu Yêu đã lựa chọn từ bỏ tất cả và quy ẩn giang hồ.

Dương Tử đã nhắm đến Trường Tương Tư từ hơn 10 năm trước - Ảnh 3
Sau Trầm Hương Vụn Phai, Dương Tử được mong đợi bùng nổ diễn xuất trong Trường Tương Tư. 

Fan hâm mộ của Dương Tử kì vọng tác phẩm sẽ là cú hích để nữ diễn viên trở mình sau thời gian cô liên tục thất bại với những dự án cổ trang lẫn hiện đại. Niềm hi vọng lớn nhất của nữ diễn viên chính là tác phẩm "Trường tương tư" đang chuẩn bị lên sóng.

Dương Tử đã nhắm đến Trường Tương Tư từ hơn 10 năm trước - Ảnh 4
 Khán giả cho rằng, Trường Tương Tư có nhiều yếu tố để vượt được phim của Bạch Lộc.
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