Fan Dương Tử 'đòi công bằng' khi thần tượng không được đề cử Bạch Ngọc Lan

Sao quốc tế 01/06/2023 12:41

Fan hâm mộ cho rằng Bạch Ngọc Lan nợ Dương Tử một giải thưởng.

Khi giải thưởng Bạch Ngọc Lan công bố danh sách đề cử, người hâm mộ của Dương Tử lại đồng loạt tỏ ra bất bình vì cho rằng thần tượng của mình cũng xứng đáng với giải thưởng này. Từ khóa “Bạch Ngọc Lan nợ Dương Tử một giải thưởng” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm của Weibo. 

Fan Dương Tử 'đòi công bằng' khi thần tượng không được đề cử Bạch Ngọc Lan - Ảnh 1
Dương Tử là nàng tiểu hoa được đánh giá cao về diễn xuất. 

Trên thực tế, Dương Tử vốn nổi tiếng là nữ đỉnh lưu sở hữu lượng fans khủng, nữ diễn viên cũng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ sớm và được đánh giá là sao nhí tài năng của Cbiz. Xét về kinh nghiệm diễn xuất, quốc dân độ, Dương Tử quả thực không thua kém Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. 

Fan Dương Tử 'đòi công bằng' khi thần tượng không được đề cử Bạch Ngọc Lan - Ảnh 2
Một số khán giả cho rằng, Dương Tử chỉ thành công với các tác phẩm thương mại.

Những tác phẩm Dương Tử tham gia đa phần chỉ là phim cổ trang, ngôn tình lãng mạn, mang tính thương mại cao chứ không thể đem đi tranh giải. Điển hình có thể kể đến Cá Mực Hầm Mật, Thanh Vân Chí,... Việc Dương Tử không nằm trong danh sách đề cử các giải thưởng lớn là điều có thể hiểu được. 

Fan Dương Tử 'đòi công bằng' khi thần tượng không được đề cử Bạch Ngọc Lan - Ảnh 3
Việc Dương Tử không nằm trong danh sách đề cử các giải thưởng lớn là điều có thể hiểu được.

Trái lại, có thể nói trong vòng 2 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi là 2 cái tên nổi bật nhất. Các tác phẩm họ đóng chính liên tục tạo cơn sốt với điểm số Douban cao cùng nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Fan Dương Tử 'đòi công bằng' khi thần tượng không được đề cử Bạch Ngọc Lan - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh có thành tích nổi bật đứng đầu lứa tiểu hoa.

Trong 2 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh có những bộ phim tạo tiếng vang như: "Gió thổi Bán Hạ" và "Hạnh Phúc đến Vạn gia". Ngoài ra, cô còn góp mặt trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Được biết, đây là đã lần thứ 3 cô được vinh dự này.

Fan Dương Tử 'đòi công bằng' khi thần tượng không được đề cử Bạch Ngọc Lan - Ảnh 5
Lưu Diệc Phi gây tiếc nuối vì không thể tham gia các liên hoan phim do vấn đề quốc tịch.

Các tác phẩm của Lưu Diệc Phi trong 2 năm nay gồm Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió đều nhận đánh giá cao của khán giả. Các hạng mục khác của bộ phim này cũng được nằm trong danh sách đề cử, tuy nhiên cô lại không được đề cử trong hạng mục nữ diễn viên xuất sắc do vấn đề quốc tịch.

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