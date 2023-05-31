Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Tối 30/5, Đêm hội Từ thiện Harper's Bazaar, một sự kiện thường niên do tạp chí Haper's Bazar tại Trung Quốc tổ chức, quy tụ dàn minh tinh đình đám. Trong dàn sao Hoa ngữ góp mặt tại đêm hội, 4 mỹ nữ là Địch Lệ Nhiệt Ba , Angelababy , Triệu Lệ Dĩnh , Dương Tử cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước.

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Angelababy khoe nhan sắc quyến rũ khi diện bộ váy màu tím hồng nhạt đuôi lông vũ, nổi bật lên làn da trắng sáng, sắc vóc gợi cảm

"Nàng thơ" của màn ảnh Hoa ngữ cũng được khen ngợi vì khá thân thiện với khá giả và người hâm mộ

Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong đêm hội từ thiện Bazaar với thân váy trắng kiêu sa gợi cảm thật khiến người hâm mộ rung động

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Dương Tử ngọt ngào như một bông hoa với mẫu váy trễ vai màu cam. Tuy nhiên, tone makep màu nude của nữ diễn viên cũng gây không ít ý kiến trái chiều

Bên cạnh dàn mỹ nữ Cbiz, đêm hội còn quy tụ dàn sao nam đình đám như Cung Tuấn, Lý Hiện, Phạm Thừa Thừa, Vương Tuấn Khải, Đặng Siêu, Huỳnh Hiểu Minh,...

Phạm Thừa Thừa cũng cập nhật hình ảnh tham dự Đêm hội trên Weibo. Trong bài đăng, nam diễn viên có kèm một tấm chụp chung với Dương Tử và Cung Tuấn

Đêm hội từ thiện Bazaar là sự kiện luôn nhận được sự quan tâm không chỉ từ phía nghệ sĩ mà còn của nhiều người hâm mộ. Được biết, thường niên, sau đêm hội kết thúc, danh sách các nghệ sĩ quyên góp từ thiện sẽ được Bazaar đăng tải công khai trên mạng xã hội.