Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Sao quốc tế 31/05/2023 16:12

Các mỹ nhân Hoa ngữ lộng lẫy, quyến rũ trên thảm đỏ trong Đêm hội từ thiện Bazaar.

Tối 30/5, Đêm hội Từ thiện Harper's Bazaar, một sự kiện thường niên do tạp chí Haper's Bazar tại Trung Quốc tổ chức, quy tụ dàn minh tinh đình đám. Trong dàn sao Hoa ngữ góp mặt tại đêm hội, 4 mỹ nữ là Địch Lệ Nhiệt BaAngelababyTriệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước.     

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 1
Các mỹ nhân xúng xính đọ sắc "bất phân thắng bại" trong các mẫu đầm, váy lộng lẫy

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 2Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 3

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành công chúa Jasmine của Disney khi diện váy đuôi cá màu xanh. Phụ kiện đeo trên đầu cũng giúp người đẹp Tân Cương nổi bật tại sự kiện.

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 5
Mỹ nhân Tân Cương vẫn "nổi bần bật" qua loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa 

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 6Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 7

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 8
Angelababy khoe nhan sắc quyến rũ khi diện bộ váy màu tím hồng nhạt đuôi lông vũ, nổi bật lên làn da trắng sáng, sắc vóc gợi cảm 

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 9
"Nàng thơ" của màn ảnh Hoa ngữ cũng được khen ngợi vì khá thân thiện với khá giả và người hâm mộ 

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 10

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 11
Tạo hình mới của Triệu Lệ Dĩnh trong đêm hội từ thiện Bazaar với thân váy trắng kiêu sa gợi cảm thật khiến người hâm mộ rung động

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 12
Nhan sắc của bà mẹ một con ngày càng "trẻ hóa"

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 13
Dương Tử ngọt ngào như một bông hoa với mẫu váy trễ vai màu cam. Tuy nhiên, tone makep màu nude của nữ diễn viên cũng gây không ít ý kiến trái chiều

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 14
Bên cạnh dàn mỹ nữ Cbiz, đêm hội còn quy tụ dàn sao nam đình đám như Cung Tuấn, Lý Hiện, Phạm Thừa Thừa, Vương Tuấn Khải, Đặng Siêu, Huỳnh Hiểu Minh,...

 

 

Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử - Ảnh 15
Phạm Thừa Thừa cũng cập nhật hình ảnh tham dự Đêm hội trên Weibo. Trong bài đăng, nam diễn viên có kèm một tấm chụp chung với Dương Tử và Cung Tuấn 

 

Đêm hội từ thiện Bazaar là sự kiện luôn nhận được sự quan tâm không chỉ từ phía nghệ sĩ mà còn của nhiều người hâm mộ. Được biết, thường niên, sau đêm hội kết thúc, danh sách các nghệ sĩ quyên góp từ thiện sẽ được Bazaar đăng tải công khai trên mạng xã hội.  

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Mới đây, Dương Tử gây chú ý trong đêm hội Bazaar khi có hình ảnh gợi nhớ đến nhân vật Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương.

Xem thêm
Từ khóa:   sao quốc tế sao hoa ngữ phim hoa ngữ Đêm hội Bazaar Địch Lệ Nhiệt Ba Angelababy Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Lột xác với phong cách mới, Dương Tử lại để lộ nhan sắc 'thật' trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa trên thảm đỏ đêm hội Bazaar

Lột xác với phong cách mới, Dương Tử lại để lộ nhan sắc 'thật' trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa trên thảm đỏ đêm hội Bazaar

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh'

Loạt ảnh Dương Mịch trong sự kiện Bazaar, lộ ảnh fancam đập tan tin đồn 'chỉ đẹp khi dùng công nghệ chỉnh ảnh'

Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc

Angela Baby đầy ma mị trong bộ ảnh tạp chí Harper's Bazaar Trung Quốc

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Mỹ nhân Tân Cương - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với nhan sắc "thoát tục", rực rỡ trên tạp chí MINIBAZAAR

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar, Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi không ngớt lời trước nhan sắc thiên tiên

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar, Triệu Lệ Dĩnh được netizen khen ngợi không ngớt lời trước nhan sắc thiên tiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 39 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 39 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu