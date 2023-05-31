Tạo hình lộng lẫy dự Đêm Hội Bazaar của Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử

Các mỹ nhân Hoa ngữ lộng lẫy, quyến rũ trên thảm đỏ trong Đêm hội từ thiện Bazaar.
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Tối 30/5, Đêm hội Từ thiện Harper's Bazaar, một sự kiện thường niên do tạp chí Haper's Bazar tại Trung Quốc tổ chức, quy tụ dàn minh tinh đình đám. Trong dàn sao Hoa ngữ góp mặt tại đêm hội, 4 mỹ nữ là Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cũng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế lẫn trong nước.
Đêm hội từ thiện Bazaar là sự kiện luôn nhận được sự quan tâm không chỉ từ phía nghệ sĩ mà còn của nhiều người hâm mộ. Được biết, thường niên, sau đêm hội kết thúc, danh sách các nghệ sĩ quyên góp từ thiện sẽ được Bazaar đăng tải công khai trên mạng xã hội.