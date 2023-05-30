Dương Tử bất ngờ bị vạ lây khiến sự nghiệp gặp biến lớn

Dương Tử bất ngờ dính đạn khiến fan hoang mang.
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Thời gian gần đây, rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã bị chỉ trích nặng nề khi đến xem concert của BLACKPINK bất chấp hoàn cảnh nhạy cảm. Điển hình phải kể đến Angelababy, Trình Tiêu,... Sau sự việc này, loạt hoạt động của các minh tinh Trung Quốc khác cũng bị ảnh hưởng, trong đó có cả Dương Tử.
Nhiều người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với việc Angelababy liên tục xuất hiện ở concert của Blackpink. Từ khóa “Angelababy đi xem concert Blackpink” có thời điểm còn dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Phần lớn các bình luận xoay quanh vụ việc này đều theo chiều hướng tiêu cực.
Mới đây, Dương Tử cũng bị vạ lây khi loạt hoạt động quảng cáo cho một thương hiệu Hàn Quốc của Dương Tử đã bị yêu cầu gỡ bỏ. Về phía nữ diễn viên, cô nàng không thể lên tiếng quảng bá sản phẩm này công khai trên trang mạng cá nhân. Nếu không dừng lại những hoạt động này, Dương Tử có thể dính phải lệnh cấm sóng khi tình hình ngày một căng thẳng.
Dự án Trường Tương Tư của Dương Tử được nhà sản xuất xếp vào hạng mục trọng điểm với kinh phí đầu tư lớn. Cách đây không lâu, bộ phim cũng vừa cán mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent.
Nhan sắc nữ diễn viên cũng thăng hạng trông thấy sau khi thay đổi đội ngũ stylist. Hiện tại Trường Tương Tư đã lấy được giấy phép lên sóng và nhiều khả năng ra mắt khán giả vào nửa cuối năm nay. Khán giả mong đợi sự trở lại của Dương Tử cũng nhờ chờ mong diễn xuất bùng nổ của nàng Cẩm Mịch trong thời gian tới.