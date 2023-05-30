Dương Tử bất ngờ bị vạ lây khiến sự nghiệp gặp biến lớn

Thời gian gần đây, rất nhiều ngôi sao Hoa ngữ đã bị chỉ trích nặng nề khi đến xem concert của BLACKPINK bất chấp hoàn cảnh nhạy cảm. Điển hình phải kể đến Angelababy, Trình Tiêu,... Sau sự việc này, loạt hoạt động của các minh tinh Trung Quốc khác cũng bị ảnh hưởng, trong đó có cả Dương Tử.

Angale Baby gây náo loạn vì đến xem concert Blackpink.

Nhiều người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra không hài lòng với việc Angelababy liên tục xuất hiện ở concert của Blackpink. Từ khóa “Angelababy đi xem concert Blackpink” có thời điểm còn dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Phần lớn các bình luận xoay quanh vụ việc này đều theo chiều hướng tiêu cực.