Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng

Sao quốc tế 27/05/2023 22:45

Nhan sắc Dương Tử lúc lên lúc xuống khiến fan hâm mộ hoang mang.

Mới đây, Dương Tử trong sự kiện nhận về đông đảo lời khen nhờ visual lên hương rõ rệt. Chọn đúng lối makeup cùng kiểu tóc tôn nhan sắc, nữ diễn viên nhìn rất trẻ trung toát lên thần sắc tươi tắn rạng rỡ

Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 1
Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa mới đây, Dương Tử nhận được cơn mưa lời khen về nhan sắc. 

Dương Tử vô cùng hợp với tóc đen và lối makeup nhẹ nhàng sáng màu. Cô kết hợp màu tóc đen truyền thống với nước da trắng sáng, tô son đỏ tôn da lẫn thần thái hiệu quả. Cách trang điểm tối giản mắt - đậm ở môi đi cùng dáng lông mày sắc bén giúp Dương Tử nhìn trẻ xinh vừa đẹp ngọt ngào vừa dịu dàng nữ tính. Ngay cả ảnh camera thường nữ diễn viên cũng không hề bị dìm nhan sắc

Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 2
Dương Tử đang dần cải thiện cái nhìn trước công chúng với vẻ ngoài chỉnh chu hơn. 
Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 3
Góc nghiêng thần thánh qua ảnh chụp vội của fan khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. 

Trước đây, nhan sắc Dương Tử thường xuyên không được khán giả đánh giá cao. Cô thường xuyên bị bóc trần nhan sắc thật với các bức ảnh chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng. Quả thật trong các bức ảnh trước đây, Dương Tử lộ rõ nhan sắc khác xa với các bức ảnh được photoshop chỉnh chu.

Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 4
Hình trước và sau khi chỉnh sửa của Dương Tử rất khác biệt.
Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 5
Cô bị sao gương mặt có phần đầy đặn và đường nét kém thanh tú hơn sao với ảnh đã qua chỉnh sửa. 

Nhờ sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa mà Dương Tử đã có gương mặt với tỷ lệ chuẩn. Cộng đồng mạng cho rằng sức mạnh của việc chỉnh sửa ảnh đã làm Dương Tử như trở thành một người khác hẳn, trong khi thực tế cô xuống sắc và bị chê là quê mùa.

Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 6
Đôi khi lại không quá khác biệt. 
Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng - Ảnh 7
Nhan sắc thật của Dương Tử trên sóng truyền hình. 
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