Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng

Mới đây, Dương Tử trong sự kiện nhận về đông đảo lời khen nhờ visual lên hương rõ rệt. Chọn đúng lối makeup cùng kiểu tóc tôn nhan sắc, nữ diễn viên nhìn rất trẻ trung toát lên thần sắc tươi tắn rạng rỡ

Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa mới đây, Dương Tử nhận được cơn mưa lời khen về nhan sắc.

Dương Tử vô cùng hợp với tóc đen và lối makeup nhẹ nhàng sáng màu. Cô kết hợp màu tóc đen truyền thống với nước da trắng sáng, tô son đỏ tôn da lẫn thần thái hiệu quả. Cách trang điểm tối giản mắt - đậm ở môi đi cùng dáng lông mày sắc bén giúp Dương Tử nhìn trẻ xinh vừa đẹp ngọt ngào vừa dịu dàng nữ tính. Ngay cả ảnh camera thường nữ diễn viên cũng không hề bị dìm nhan sắc