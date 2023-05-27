Dương Tử trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa: Lúc đẹp rạng ngời khiến khán giả sốc visual, lúc xuống sắc gây ngỡ ngàng

Nhan sắc Dương Tử lúc lên lúc xuống khiến fan hâm mộ hoang mang.
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Mới đây, Dương Tử trong sự kiện nhận về đông đảo lời khen nhờ visual lên hương rõ rệt. Chọn đúng lối makeup cùng kiểu tóc tôn nhan sắc, nữ diễn viên nhìn rất trẻ trung toát lên thần sắc tươi tắn rạng rỡ
Dương Tử vô cùng hợp với tóc đen và lối makeup nhẹ nhàng sáng màu. Cô kết hợp màu tóc đen truyền thống với nước da trắng sáng, tô son đỏ tôn da lẫn thần thái hiệu quả. Cách trang điểm tối giản mắt - đậm ở môi đi cùng dáng lông mày sắc bén giúp Dương Tử nhìn trẻ xinh vừa đẹp ngọt ngào vừa dịu dàng nữ tính. Ngay cả ảnh camera thường nữ diễn viên cũng không hề bị dìm nhan sắc
Trước đây, nhan sắc Dương Tử thường xuyên không được khán giả đánh giá cao. Cô thường xuyên bị bóc trần nhan sắc thật với các bức ảnh chưa qua chỉnh sửa kỹ lưỡng. Quả thật trong các bức ảnh trước đây, Dương Tử lộ rõ nhan sắc khác xa với các bức ảnh được photoshop chỉnh chu.
Nhờ sự can thiệp của các phần mềm chỉnh sửa mà Dương Tử đã có gương mặt với tỷ lệ chuẩn. Cộng đồng mạng cho rằng sức mạnh của việc chỉnh sửa ảnh đã làm Dương Tử như trở thành một người khác hẳn, trong khi thực tế cô xuống sắc và bị chê là quê mùa.