Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng

Dương Tử nổi tiếng với tính cách phóng khoáng và hết lòng với bạn bè.

Hoạt động trong giới nghệ thuật từ khi còn nhỏ, đến nay nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương không chỉ nắm trong tay khối bất động sản đắt đỏ, một căn biệt thự cao cấp trị giá 40 triệu NDT ở Bắc Kinh (hơn 132 tỷ VNĐ), sở hữu nhiều xe hạng sang, siêu xe thể thao, mà còn là "cây ATM" trong lòng bạn bè. Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz. Biệt thự của Dương Tử nhìn tổng thể bên ngoài được thiết kế giống như lâu đài thời trung cổ ở châu Âu. Ước tính tổng giá trị của căn biệt thự này là 40 triệu nhân dân tệ (hơn 140 tỷ đồng). Môi trường xanh xung quanh căn biệt thự này cũng rất trong lành.

Cận cảnh căn biệt thư như tòa lâu đài của Dương Tử. Cô hiếm hoi tiếc lộ một góc nội thất xa hoa bên trong. Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi Ngưu Tuấn Phong rằng nếu cần vay tiền thì anh sẽ tìm đến ai đầu tiên, ngôi sao Đi Đến Nơi Có Gió thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ Dương Tử có thể trực tiếp cho tôi vay tiền". Qua đó có thể thấy Dương Tử là người rất hào phóng và hết mình vì bạn bè. Dương Tử mặc dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng cô chưa từng phô trương hay ham mê những món đồ xa xỉ. Dương Tử được biết đến là một người nhiệt tình và khá hào phóng với bạn bè. Cô có hảo cảm với rất nhiều đồng nghiệp nhờ tính cách thoải mái, thân thiện. Sau khi kết thúc hợp tác cô vẫn duy trì được tình cảm bạn bè hiếm có.



Ngưu Tuấn Phong và Dương Tử từng hợp tác trong Chiến Trường Sa. Thực tế, bố của Dương Tử là một người lính cứu hỏa. Mặc dù nghề này rất phổ thông nhưng lại được nhiều người kính nể vì tính nguy hiểm của nghề và sự dũng cảm của người thực hiện. Trái ngược với tính cách và nhan sắc của con gái, bố của Dương Tử được cho là một người có ngoại hình bình thường và sống khá kín tiếng. Có thể nói, sự thành công hiện tại của Dương Tử, ngoài cố gắng nỗ lực của bản thân ra, còn có một phần nhờ người mẹ toàn năng của cô. Trong khi đó, mẹ của cô nàng lại có vị trí tương đối vững trong giới giải trí. Mẹ của Dương Tử là bà Mã Hải Yến, nghệ sĩ lồng tiếng nổi danh trong giới, tốt nghiệp học viện ngôn ngữ Kursk, Nga. Bà đã từng lồng tiếng cho nhân vật của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Lưu Đào, Lưu Diệc Phi, Tưởng Hân,...

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