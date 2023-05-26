Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng

Sao quốc tế 26/05/2023 14:33

Dương Tử nổi tiếng với tính cách phóng khoáng và hết lòng với bạn bè.

Hoạt động trong giới nghệ thuật từ khi còn nhỏ, đến nay nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương không chỉ nắm trong tay khối bất động sản đắt đỏ, một căn biệt thự cao cấp trị giá 40 triệu NDT ở Bắc Kinh (hơn 132 tỷ VNĐ), sở hữu nhiều xe hạng sang, siêu xe thể thao, mà còn là "cây ATM" trong lòng bạn bè. 

Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng - Ảnh 1
Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz. 

Biệt thự của Dương Tử nhìn tổng thể bên ngoài được thiết kế giống như lâu đài thời trung cổ ở châu Âu. Ước tính tổng giá trị của căn biệt thự này là 40 triệu nhân dân tệ (hơn 140 tỷ đồng). Môi trường xanh xung quanh căn biệt thự này cũng rất trong lành.

Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng - Ảnh 2
Cận cảnh căn biệt thư như tòa lâu đài của Dương Tử. 
Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng - Ảnh 3
Cô hiếm hoi tiếc lộ một góc nội thất xa hoa bên trong. 

Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi Ngưu Tuấn Phong rằng nếu cần vay tiền thì anh sẽ tìm đến ai đầu tiên, ngôi sao Đi Đến Nơi Có Gió thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ Dương Tử có thể trực tiếp cho tôi vay tiền". Qua đó có thể thấy Dương Tử là người rất hào phóng và hết mình vì bạn bè. 

Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng - Ảnh 4
Dương Tử mặc dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng cô chưa từng phô trương hay ham mê những món đồ xa xỉ. 

Dương Tử được biết đến là một người nhiệt tình và khá hào phóng với bạn bè. Cô có hảo cảm với rất nhiều đồng nghiệp nhờ tính cách thoải mái, thân thiện. Sau khi kết thúc hợp tác cô vẫn duy trì được tình cảm bạn bè hiếm có.

Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng - Ảnh 5
Ngưu Tuấn Phong và Dương Tử từng hợp tác trong Chiến Trường Sa. 

Thực tế, bố của Dương Tử là một người lính cứu hỏa. Mặc dù nghề này rất phổ thông nhưng lại được nhiều người kính nể vì tính nguy hiểm của nghề và sự dũng cảm của người thực hiện. Trái ngược với tính cách và nhan sắc của con gái, bố của Dương Tử được cho là một người có ngoại hình bình thường và sống khá kín tiếng.

Dương Tử đích thị là phú bà ngầm của Cbiz, 'chủ nợ' của loạt người nổi tiếng - Ảnh 6
Có thể nói, sự thành công hiện tại của Dương Tử, ngoài cố gắng nỗ lực của bản thân ra, còn có một phần nhờ người mẹ toàn năng của cô.

Trong khi đó, mẹ của cô nàng lại có vị trí tương đối vững trong giới giải trí. Mẹ của Dương Tử là bà Mã Hải Yến, nghệ sĩ lồng tiếng nổi danh trong giới, tốt nghiệp học viện ngôn ngữ Kursk, Nga. Bà đã từng lồng tiếng cho nhân vật của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Lưu Đào, Lưu Diệc Phi, Tưởng Hân,...

Chia tay với Dương Tử, Thành Nghị tái xuất màn ảnh cùng Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh

Chia tay với Dương Tử, Thành Nghị tái xuất màn ảnh cùng Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh

“Nam thần cổ trang” Thành Nghị sẽ sớm tái xuất màn ảnh với tác phẩm “Liên Hoa lâu” cùng Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương tử gia thế của Dương Tử phú bà Dương Tử Ngưu Tuấn Phong sao Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chia tay với Dương Tử, Thành Nghị tái xuất màn ảnh cùng Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh

Chia tay với Dương Tử, Thành Nghị tái xuất màn ảnh cùng Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh

Bất chấp trời mưa, Dương Tử vẫn có phút giây xuất thần trong lần tái xuất mới nhất

Bất chấp trời mưa, Dương Tử vẫn có phút giây xuất thần trong lần tái xuất mới nhất

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/5/2023: La Vân Hi và Bạch Lộc thường liên hệ riêng tư, Dương Tử chú ý đến khoảng cách tuổi tác với bạn diễn nam?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/5/2023: La Vân Hi và Bạch Lộc thường liên hệ riêng tư, Dương Tử chú ý đến khoảng cách tuổi tác với bạn diễn nam?

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh?

Dương Tử xuất hiện với vẻ ngoài cực xinh, còn ai bảo bắt trước Triệu Lệ Dĩnh?

Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận về tin xấu trong sự nghiệp

Cặp đôi 'kỳ phùng địch thủ' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử đồng loạt nhận về tin xấu trong sự nghiệp

Cuộc chiến không hồi kết của fandom 2 nhà Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử

Cuộc chiến không hồi kết của fandom 2 nhà Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu