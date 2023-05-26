Chia tay với Dương Tử, Thành Nghị tái xuất màn ảnh cùng Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh

Mới đây, dự án phim “Liên Hoa lâu” đã nhận về nhiều sự mong đợi của khán giả khi được đầu tư lớn, bối cảnh được dàn dựng công phu, những cảnh quay võ thuật được các diễn viên tự mình thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, sự chỉn chu của đoàn phim để xây dựng một thế giới võ hiệp, đậm chất giang hồ - điều này phần nào được thể hiện trong trailer, clip hậu trường của “Liên Hoa lâu”.

Thành Nghi hiện đang là ngôi sao tài năng của màn ảnh Hoa ngữ khi có cả ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất. Trong mỗi tác phẩm mình tham gia, Thành Nghị luôn nỗ lực hóa thân vào vai diễn. Điều này được Thành Nghị thể hiện trong các đoạn video giới thiệu “Liên Hoa lâu”. Anh được khen ngợi vì tạo hình hợp phim cổ trang, động tác võ thuật lưu loát, cảnh múa kiếm đẹp mắt. QQ nhận xét, khả năng múa kiếm của nam diễn viên đẹp mắt, có lực - là lựa chọn hàng đầu để thể hiện các vai thiếu hiệp.

Bên cạnh đó, việc dàn diễn viên trẻ, thực lực diễn xuất. Với Thành Nghị, anh nổi tiếng với danh xưng “nam thần cổ trang” sau thành công của các tác phẩm như “Thanh Vân chí 2”, “Lưu ly mỹ nhân sát”, “Trường An nặc”, “Trầm vụn hương phai”...

Trong khi Tăng Thuấn Hy cũng là diễn viên được Sina đánh giá cao, phù hợp với dòng phim cổ trang, võ thuật. Gương mặt cương trực, có chí khí của sao nam phù hợp với các nhân vật thiếu hiệp trượng nghĩa hành tẩu giang hồ. Đây cũng là hình tượng mà Tăng Thuấn Hy từng thể hiện tốt trước đó trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, “Xứng danh anh hùng”, “Luận anh hùng ai xứng anh hùng”...

Ngoài ra, sự xuất hiện của Tiêu Thuận Nghiêu - sao phim “Ngự Giao Ký”, Trần Đô Linh - nữ phụ phản diện của “Trường Nguyệt Tẫn Minh” cũng nhận về sự quan tâm. Với lợi thế ngoại hình đẹp, phù hợp với phim cổ trang cùng khả năng diễn xuất thăng hạng và sức hút sau “Trường Nguyệt Tẫn Minh”, Trần Đô Linh hứa hẹn sẽ cùng các bạn diễn làm nên chuyện với “Liên Hoa lâu”.

Theo thông tin mới nhất, “Liên Hoa lâu” dự kiến dài 40 tập, phát sóng vào tháng 7 năm nay. Trước đó, vào đầu tháng 4, phim vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên IQIYI. Thành tích này phần nào chứng minh sức hút của dự án dù chưa ra mắt.

“Liên Hoa lâu” là phim cổ trang Trung Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết “Cát Tường Vân Liên Hoa lâu”. Nội dung xoay quanh Lý Tương Di (Thành Nghị) vốn là môn chủ Tứ Cố Môn đã ở ẩn giang hồ. 10 năm sau, Lý Tương Di đổi tên thành Lý Liên Hoa mang theo Liên Hoa lâu đi chữa bệnh khắp nơi, trở thành một vị thầy thuốc dân dã, được ca tụng là thần y. Nhưng sự thật, Lý Liên Hoa không biết y thuật và luôn tò mò trước các vụ án kì lạ trên giang hồ. Bí mật của Lý Liên Hoa dần bị Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) phát hiện.

Chàng thiếu niên nhiệt huyết, trượng nghĩa nhiều lần muốn chứng minh Lý Liên Hoa là thần y giả mạo, trong khi Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) cũng nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường chính là Lý Tương Di cải trang. 10 năm trước, Địch Phi Thanh từng là minh chủ Kim Loan Minh - đồng thời là đối thủ của Lý Liên Hoa. Cả hai từng có trận quyết chiến sống còn, sau đó họ bất ngờ biến mất. Gặp lại ở hiện tại, dưới sự lôi kéo của Phương Đa Bệnh, bộ đôi cùng nhau chiến đấu, trả lại thái bình cho thiên hạ.