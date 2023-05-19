Fan 'vẽ' Thành Nghị theo phiên bản 'tiền khủng' để mừng sinh nhật thần tượng

Sao quốc tế 19/05/2023 12:08

Vào dịp sinh nhật tuổi 33 của Thành Nghị, fan của anh chàng đã 'chơi lớn' mừng sinh nhật thần tượng theo phiên bản 'tiền khủng'.

Vừa qua, Thành Nghị đã đón sinh nhật tuổi 33 tại phim trường Anh Hùng Chí. Theo đó, công ty quản lý của Thành Nghị là Hoan Thụy Thế Kỷ đã gửi xe bánh và trà sữa đến phim trường để mừng sinh nhật anh chàng. Đón tuổi mới cùng anh chàng có đạo diễn Dương Văn Quân. Ngoài ra, các diễn viên Vương Thiên Nguyên, Lý Nhất Đồng dù đã hết cảnh nhưng cũng sang phim trường chúc mừng anh chàng.

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Đáng chú ý, fan của Thành Nghị đã gây bất ngờ cho anh chàng khi vẽ idol phiên bản nhiều tiền. Cụ thể, fan Thành Nghị dùng 500 máy bay không người lái ‘vẽ’ Thành Nghị trên bầu trời Hoành Điếm. Có thể thấy, những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trên chặng đường làm nghệ thuật của anh chàng.

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Thành Nghị là một trong những tiểu sinh có tên tuổi trong làng giải trí Hoa Ngữ và có fan hâm mộ đông đảo nhất hiện nay. Anh được biết đến nhiều nhất với vai diễn Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Ứng Uyên Đế Quân trong Trầm Vụn Hương Phai.

Fan 'vẽ' Thành Nghị theo phiên bản 'tiền khủng' để mừng sinh nhật thần tượng - Ảnh 13

Thời gian gần đây, phim mới của Thành Nghị khá nhiều. Chính vì thế, anh là nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tên tuổi liên tục góp mặt trên các bảng xếp hạng lưu lượng. Anh được xem là viên ngọc sáng của làng phim ảnh Hoa ngữ, khi có cả ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất.

Nói về việc fan chi tiền khủng mừng sinh nhật idol, trước đó, fan của Triệu Lệ Dĩnh cũng gây chú ý chi hàng triệu USD để mua quảng cáo trên các màn hình LED tại loạt thành phố lớn ở Trung Quốc để chúc mừng sinh nhật 35 tuổi của cô nàng. Tổng số tiền họ chi cho việc phát video Lệ Dĩnh tại trung tâm chín thành phố như Bắc Kinh, Nam Kinh, Vũ Hán, Thanh Đảo...

Fan 'vẽ' Thành Nghị theo phiên bản 'tiền khủng' để mừng sinh nhật thần tượng - Ảnh 14Fan 'vẽ' Thành Nghị theo phiên bản 'tiền khủng' để mừng sinh nhật thần tượng - Ảnh 15

Ngoài ra, còn cho chiếu tại thành phố Tượng Sơn, tỉnh Chiết Giang trong một tháng, mỗi ngày 240 lần. Lý do là khoảng thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh quay phim Dữ Phượng Hành ở Chiết Giang. Ngoài chi tiền quảng cáo, các fan còn quyên tiền làm từ thiện, giúp đỡ các bé hoàn cảnh khó khăn ở nông thôn tỉnh Hà Bắc (quê hương của Triệu Lệ Dĩnh).

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị nhận 'quả ngọt' sau thời gian chờ đợi

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị nhận 'quả ngọt' sau thời gian chờ đợi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Hoa Lâu với sự tham gia của do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh đã nhận 'quả ngọt' sau thời gian dài chờ đợi.

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