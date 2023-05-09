Netizen tỏ thái độ bất mãn khi hay tin Thành Nghị bình phiên Ngu Thư Hân trong dự án hợp tác.

Blogger đưa tin có thể Thành Nghị sẽ đóng Hắc Liên Hoa Công Lược cùng với Ngu Thư Hân.

Nhiều ngày vừa qua, tin đồn Ngu Thư Hân hợp tác với Thành Nghị trong phim mới đang nhận được quan tâm lớn của công chúng. Tuy nhiên, mỗi một blogger lại tiết lộ tên một dự án khác nhau, khiến ai nấy cũng hoang mang, không biết đường nào mà lần. Trần Phi Vũ là diễn viên được chọn trước khi nổ ra scandal tình ái Cụ thể, sau khi xuất hiện đồn đoán Thành Nghị nên duyên cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược, thế vào vị trí nam chính Trần Phi Vũ đã để lại trước đó. Sau một loạt cái tên khiến dân tình xoay vòng vòng như Vương Hạc Đệ, Đinh Vũ Hề, Cung Tuấn,... thậm chí còn xuất hiện cả tin đồn giữ nguyên vai của Trần Phi Vũ khi anh liên vướng tin đồn tình ái.

Blogger đưa tin Thành Nghị là người thay thế Trần Phi Vũ nên duyên cùng Ngu Thư Hân Trên thực tế, trường hợp của Thành Nghị lại không mấy ai tin “lời đồn sẽ trở thành sự thật”, bởi từng có blogger đăng đàn tiết lộ Thành Nghị từ chối hợp tác với Ngu Thư Hân, hơn nữa, sau khi kết thúc bộ Anh Hùng Chí, anh đã có lịch trình khác và không hề có bất cứ liên quan gì tới dự án Hắc Liên Hoa Công Lược. Netizen có chút bất mãn khi blogger liên tục quay xe cho rằng Thành Nghị chấp nhận bình phiên với Ngu Thư Hân Mới đây, trên mạng lại rầm rộ thông tin Thành Nghị “quay xe”, anh không những đồng ý đóng Hắc Liên Hoa Công Lược mà còn chấp nhận bình phiên với Ngu Thư Hân. Dù chưa rõ thực hư ra sao nhưng netizen đều tỏ ra khá mệt mỏi, có chút bất mãn vì bị blogger xoay như chong chóng, chẳng biết đường nào mà lần.

Sau bê bối của Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân vẫn chưa chốt được nam chính cho phim mới mặc blogger đồn đoán Hắc Liên Hoa Công Lược là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ. Scandal của Trần Phi Vũ đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ của Hắc Liên Hoa Công Lược. Hắc Liên Hoa Công Lược sẽ do đạo diễn Triệu Nhất Long "cầm trịch", kịch bản chấp bút bởi Phương Dạng Dạng (đây cũng là biên kịch của Thỉnh Quân - Nhậm Gia Luân, Lý Thấm đóng chính). Về phần phục trang, sẽ do Dịch Tiểu Nhã (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thương Lan Quyết,...) phụ trách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/netizen-to-thai-o-bat-man-khi-hay-tin-thanh-nghi-binh-phien-ngu-thu-han-trong-du-an-hop-tac-580191.html