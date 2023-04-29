Xét về phần nhìn, nếu các phim cùng thể loại bị chê 'cà da' đến mức thiếu chân thực, thì Trường Nguyệt Tẫn Minh lại bị chê quá nét đến mức thấy rõ những lớp phấn dày cộp, thậm chí là 'mốc' trên khuôn mặt diễn viên. Đôi lúc lớp phấn này làm sâu hơn nếp nhăn đuôi mắt, quầng thâm, nếp cười quanh miệng... khiến nhân vật vốn chỉ mười mấy đôi mươi trông già đi trông thấy.

Vừa lên sóng chưa được bao lâu, nhưng sức nóng của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã rất cao và nam chính Đạm Đài Tẫn do La Vân Hi đảm nhận cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi hắc hóa trở thành ma thần có sức hủy diệt tam giới, Đạm Đài Tẫn chính là một người thường gầy gò ốm yếu, bị người khác ghẻ lạnh và trông đáng thương vô cùng.

Thành Nghị đã bị tổ make-up và phục trang hại rồi, làm cho khuôn mặt ấy trở nên mặt hoa da phấn, chỉ giống một công tử bột nhà quan được nuông chiều chứ không phải tố chất đế vương, người nắm thiên hạ trong tay. Lối diễn của Thành Nghị cũng rập khuôn khiến mình thấy anh bị một màu, chưa nổi bật hay sự khác biệt gì.

Thành Nghị bị tổ make-up và trang phục hại - Ảnh :Chụp màn hình

Đặc biệt là vai diễn Tề Diễm của Thành Nghị. Đúng là Tề Diễm bệnh tật quấn thân nhưng qua sự thể hiện của Thành Nghị thì nhân vật này trở nên yếu ớt và có phần hơi vô dụng. Diễn xuất của nam diễn viên Lưu Ly không quá tệ nhưng anh vẫn không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn.

Diễn xuất ổn định có phần một màu của Thành Nghị khiến bộ - Ảnh: Weibo

Mai Trường Tô (Hồ Ca) – Lang Nha Bảng

Thời điểm Lang Nha Bảng lên sóng, khán giả không quan tâm đến phim, chỉ vì họ e ngại kịch bản quyền mưu khô khan và nhàm chán. Nhưng càng xem thì khán giả lại càng thấy Lang Nha Bảng thật sự xuất sắc, bộ phim kể về Mai Trường Tô thông minh tài trí, chỉ có điều thân thể yếu ớt. Theo chân nhân vật này, chúng ta được chứng kiến những màn đấu đá kịch tính.

Hồ Ca hoàn toàn có thể dùng diễn xuất để làm nổi bật sự ốm yếu kia thay vì giảm cân để trông yếu ớt đi - Ảnh:Chụp màn hình

Để tạo ra một Mai Trường Tô trông thật sự ốm yếu thì Hồ Ca không trang điểm quá nhiều, cái anh ấy thể hiện là từng bước đi và cử chỉ khiến khán giả hiểu rõ về hoàn cảnh của nhân vật. Rõ ràng, nam diễn viên 8x này không cần phải gầy quá mức hay trang điểm kỹ lưỡng như La Vân Hi, điều quan trọng nhất là anh ấy có thể dùng diễn xuất để làm nổi bật sự ốm yếu kia.