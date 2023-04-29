Thành Nghị, La Vân Hi cùng vào vai "bệnh tật", diễn xuất ổn mấy cũng không thể cứu vớt

Sao quốc tế 29/04/2023 11:20

Các vai diễn của La Vân Hi và Thành Nghị đều được khán giả mong đợi. Tuy nhiên, tạo hình nhân vật của các vai diễn có phần khó cứu vãn.

Đạm Đài Tẫn (La Vân Hi) – Trường Nguyệt Tẫn Minh

Xét về phần nhìn, nếu các phim cùng thể loại bị chê 'cà da' đến mức thiếu chân thực, thì Trường Nguyệt Tẫn Minh lại bị chê quá nét đến mức thấy rõ những lớp phấn dày cộp, thậm chí là 'mốc' trên khuôn mặt diễn viên. Đôi lúc lớp phấn này làm sâu hơn nếp nhăn đuôi mắt, quầng thâm, nếp cười quanh miệng... khiến nhân vật vốn chỉ mười mấy đôi mươi trông già đi trông thấy.

Thành Nghị, La Vân Hi cùng vào vai 'bệnh tật', diễn xuất ổn mấy cũng không thể cứu vớt - Ảnh 1
La Vân Hi quá gầy khiến hóa thân vào nhân vật của anh có phần hạn chế - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa lên sóng chưa được bao lâu, nhưng sức nóng của Trường Nguyệt Tẫn Minh đã rất cao và nam chính Đạm Đài Tẫn do La Vân Hi đảm nhận cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trước khi hắc hóa trở thành ma thần có sức hủy diệt tam giới, Đạm Đài Tẫn chính là một người thường gầy gò ốm yếu, bị người khác ghẻ lạnh và trông đáng thương vô cùng.

Thành Nghị, La Vân Hi cùng vào vai 'bệnh tật', diễn xuất ổn mấy cũng không thể cứu vớt - Ảnh 2
Ngoại hình gầy đến thảm thương của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khiến fan la ó - Ảnh: Chụp màn hình

Tề Diễm (Thành Nghị) – Dữ Quân Ca

Thành Nghị đã bị tổ make-up và phục trang hại rồi, làm cho khuôn mặt ấy trở nên mặt hoa da phấn, chỉ giống một công tử bột nhà quan được nuông chiều chứ không phải tố chất đế vương, người nắm thiên hạ trong tay. Lối diễn của Thành Nghị cũng rập khuôn khiến mình thấy anh bị một màu, chưa nổi bật hay sự khác biệt gì. 

Thành Nghị, La Vân Hi cùng vào vai 'bệnh tật', diễn xuất ổn mấy cũng không thể cứu vớt - Ảnh 3
Thành Nghị bị tổ make-up và trang phục hại - Ảnh :Chụp màn hình

Đặc biệt là vai diễn Tề Diễm của Thành Nghị. Đúng là Tề Diễm bệnh tật quấn thân nhưng qua sự thể hiện của Thành Nghị thì nhân vật này trở nên yếu ớt và có phần hơi vô dụng. Diễn xuất của nam diễn viên Lưu Ly không quá tệ nhưng anh vẫn không thể hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn.

Thành Nghị, La Vân Hi cùng vào vai 'bệnh tật', diễn xuất ổn mấy cũng không thể cứu vớt - Ảnh 4
Diễn xuất ổn định có phần một màu của Thành Nghị khiến bộ - Ảnh: Weibo

Mai Trường Tô (Hồ Ca) – Lang Nha Bảng

Thời điểm Lang Nha Bảng lên sóng, khán giả không quan tâm đến phim, chỉ vì họ e ngại kịch bản quyền mưu khô khan và nhàm chán. Nhưng càng xem thì khán giả lại càng thấy Lang Nha Bảng thật sự xuất sắc, bộ phim kể về Mai Trường Tô thông minh tài trí, chỉ có điều thân thể yếu ớt. Theo chân nhân vật này, chúng ta được chứng kiến những màn đấu đá kịch tính.

Thành Nghị, La Vân Hi cùng vào vai 'bệnh tật', diễn xuất ổn mấy cũng không thể cứu vớt - Ảnh 5
Hồ Ca hoàn toàn có thể dùng diễn xuất để làm nổi bật sự ốm yếu kia thay vì giảm cân để trông yếu ớt đi - Ảnh:Chụp màn hình

Để tạo ra một Mai Trường Tô trông thật sự ốm yếu thì Hồ Ca không trang điểm quá nhiều, cái anh ấy thể hiện là từng bước đi và cử chỉ khiến khán giả hiểu rõ về hoàn cảnh của nhân vật. Rõ ràng, nam diễn viên 8x này không cần phải gầy quá mức hay trang điểm kỹ lưỡng như La Vân Hi, điều quan trọng nhất là anh ấy có thể dùng diễn xuất để làm nổi bật sự ốm yếu kia.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (29/4/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi Hồ Ca Thành Nghị Trường Nguyệt Tẫn Minh La Vân Hi gầy gò

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/4/2023: Vương Sở Nhiên được lợi khi vướng tin đồn với Dương Dương, La Vân Hi và Bạch Lộc không yêu đương dù đã hợp tác 2 lần?

Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận

Dù gây tranh cãi liên miên, Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân hi vẫn 'vượt mặt' phim của Đàm Tùng Vận

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chính thức lên tiếng trước tin đồn 'đạo nhái' nhạc đệm game Âm Dương Sư

Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi và Bạch Lộc chính thức lên tiếng trước tin đồn 'đạo nhái' nhạc đệm game Âm Dương Sư

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào

Cảnh mong chờ nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh khi lên sóng khiến khán giả thất vọng, nhờ diễn xuất của La Vân Hi lại cứu rỗi phần nào

Xuất hiện chung vai nam thần tà mị, cả La Vân Hi và Thành Nghị bất ngờ fan so sánh không ngớt: Liệu ai hay hơn?

Xuất hiện chung vai nam thần tà mị, cả La Vân Hi và Thành Nghị bất ngờ fan so sánh không ngớt: Liệu ai hay hơn?

Vượt mặt cả Dương Tử, mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên có chemistry cực đỉnh với Thành Nghị

Vượt mặt cả Dương Tử, mỹ nhân này trở thành nữ diễn viên có chemistry cực đỉnh với Thành Nghị

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê