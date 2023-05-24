Fan hai nhà Bạch Lộc và Trần Đô Linh tranh cãi dữ dội trước lời nhận xét về nhan sắc của nhân viên một trang giải trí nổi tiếng xứ Trung.

Vừa qua, lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 19 chính thức diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) thu hút sự chú ý của khán giả. Được biết, Hoa Biểu là một trong ba giải thưởng điện ảnh lớn của Trung Quốc, bên cạnh Kim Kê và Bách Hoa. Trước đó, vì tình hình dịch bệnh, giải thưởng này đã hoãn tổ chức hai năm. Sự kiện này hội tụ đông đảo nghệ sĩ có tiếng tăm trong làng giải trí Hoa Ngữ đến tham dự. Đáng chú ý, nữ diễn viên Trần Đô Linh đã ghi dấu ấn trên thảm đỏ năm nay bằng vẻ đẹp vô cùng gợi cảm. Cô nàng khoe khéo vai trần quyến rũ và trắng ngần trong bộ váy cúp ngực. Trước thời khắc tham dự lễ trao giải Hoa Biểu, PLV cũng tung ra loạt ảnh xịn sò như chụp ảnh tạp chí của Trần Đô Linh với bộ trang phục này khiến dân tình không khỏi xao xuyến.

Chuyện không có gì để nói nếu trang giải trí Wangyi (Võng Dịch) không đăng tải đoạn video đi thảm đỏ của Trần Đô Linh gây tranh cãi. Đáng chú ý, trong đoạn video bất ngờ có giọng nói vang lên khen Trần Đô Linh đẹp hơn Bạch Lộc. Ngay sau đó có một giọng nhắc nhở: “Nói bé thôi”. Điều này đã gây ra tranh cãi không nhỏ giữa cộng đồng khán giả hâm mộ của hai nữ diễn viên.

Ngay lập tức, trang giải trí này cũng phản hồi về sự cố này, cho biết giọng nói trong video là của người khác chứ không phải là của nhân viên phía mình. Sau khi phát hiện ra lỗi, Wangyi cũng đã gỡ video cũ để thay bằng một video khác có chèn nhạc nền. Mặc dù vậy, cư dân mạng vẫn chê trách trang giải trí này thiếu chuyên nghiệp. Được biết, thời gian gần đây, Trần Đô Linh gây chú ý khi tham gia dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Gây ấn tượng với vai diễn ‘ác nữ’ Thiên Hoan và Diệp Băng Thường, Trần Đô Linh thoát mác ‘bình hoa di động’ và thể hiện diễn xuất tiến bộ, đầy ấn tượng. Không những thế, tạo hình mang chất tiên khí, đầy ấn tượng của Trần Đô Linh được cư dân mạng đánh giá ‘lấn át’ nữ chính Bạch Lộc. Khán giả nhận xét cô nàng hợp với dòng phim cổ trang, tiên hiệp, tỏa ra khí chất tiên tử, tương tự “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi.

Netizen soi ra 'giọt máu mũi' của Trần Đô Linh ở cảnh 'giường chiếu' với Đặng Vi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh Mới đây, mạng xã hội rầm rộ khoảnh khắc ‘giường chiếu’ của Mạt Nữ (Trần Đô Linh) và Công Dã Tịch Vô (Đặng Vi). Bên cạnh khoảnh khắc ‘tình bể bình’ thì nhiều netizen tinh mắt soi được giọt máu mũi còn đọng lại trên cánh mũi của Trần Đô Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-o-linh-uoc-khen-xinh-hon-bach-loc-tren-tham-o-hoa-bieu-gay-tranh-cai-cm-585196.html