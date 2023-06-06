'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất

Sao quốc tế 06/06/2023 10:35

Việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng trong bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em".

Kể từ khin bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em" được phát sóng, vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tỏa nắng của Chương Nhược Nam trong vai Từ Lai được lòng khán giả. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi trước đó, cô là diễn viên được truyền thông Hoa ngữ đánh giá cao.

Trang 163 từng nhận xét, việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng.

'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất - Ảnh 1

Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1996 từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Bi thương ngược thành dòng sông", "Nếu như tôi không còn nhớ được âm thanh", "Nửa hiệp cơ trí", "Hôn lễ của em"... Trong đó, vai Vưu Vịnh Từ của Chương Nhược Nam trong "Hôn lễ của em" (2021) đặc biệt được yêu thích. Diễn xuất tự nhiên, mượt mà của nữ diễn viên được tạp chí GQ Trung Quốc ưu ái với các danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "mối tình đầu".

'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất - Ảnh 2

Trong khi đó, diễn xuất của Trần Vỹ Đình - bạn diễn của Chương Nhược Nam hiện dừng ở mức tròn vai. Bởi thực tế, hình tượng nam chính "ngoài lạnh trong nóng", quá khứ mang tổn thương không phải lần đầu Trần Vỹ Đình đảm nhận.

Trên màn ảnh, ngoại hình của nam diễn viên vẫn điển trai, thu hút, song ở một số phân cảnh, lối diễn của tài tử chưa tự nhiên. Điều này dẫn đến việc sự tương tác với Chương Nhược Nam chưa thật sự mượt mà. Tuy nhiên, khán giả hi vọng, điểm yếu này sẽ được cải thiện trong các tập tiếp theo của phim.

'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất - Ảnh 3'Nên duyên' cùng Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam 'đốn tim' khán giả vì kĩ năng diễn xuất - Ảnh 4

"Soi sáng cho em" (A Date with the Future) được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thời gian như hẹn" của tác giả Tiểu Lộ. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) và Từ Lai (Chương Nhược Nam).

10 năm trước, trong một trận động đất, Cận Thời Xuyên là người đã cứu sống Từ Lai khỏi đống đổ nát. Hình ảnh kiên cường của anh khi đó luôn được cô khắc ghi trong lòng và thậm chí hẹn ước sẽ gặp lại anh sau 10 năm.

Ở hiện tại, Cận Thời Xuyên đã trở thành Trạm trưởng đội đặc nhiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong khi Từ Lai là phóng viên kiêm huấn luyện chó quốc tế. Tình cờ gặp lại tại hiện trường cứu hộ, Từ Lai nhanh chóng nhận ra ân nhân đã cứu mạng mình năm xưa trong khi Thời Xuyên lại không có chút kí ức nào về cô. Phần khác, do đồng nghiệp cố tình đưa tin sai lệch, Từ Lai bị trạm trưởng Cận và các đồng nghiệp hiểu lầm. Để lấy lại hình ảnh trong mắt "crush" (người mình thích), Từ Lai quyết tâm làm chuyên đề đính chính. Cũng nhờ quá trình này, Từ Lai và Thời Xuyên có thời gian để hiểu hơn về đối phương.

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