Top sao nữ Cbiz có nhiều phim bạo nhất: Triệu Lệ Dĩnh toàn thắng cả bảng chung lẫn top tiểu hoa 85

Không quá bất ngờ khi Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu trong danh sách tiểu hoa 85 về thành tích phim ảnh.
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Mới đây, cư dân mạng xứ trung thảo luận về chủ đề nữ diễn viên có nhiều bộ phim bạo nhất. Trong danh sách phải kể đến những cái tên làm mưa làm gió với những vai diễn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng như: Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch,... Đáng chú ý phải kể đến tahnhf tích của Triệu Lệ Dĩnh trong bảng xếp hạng danh giá này.
Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 34, cô đã sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ cùng rất nhiều thành tích khủng. Trong 6 năm liên tiếp từ 2013 - 2018, Triệu Lệ Dĩnh liên tục có phim lọt top hot của năm. Trong đó, sự thành công của Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện, Lục Trinh Truyền Kỳ, Minh Lan Truyện... được nhiều người biết đến.
Năm 2022 có thể nói là một năm của Triệu Lệ Dĩnh khi cô thành công chuyển mình sang hướng chính kịch với 2 tác phẩm đại bạo là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Mới đây cô còn bỏ xa dàn tiểu hoa 85 khi lần thứ 3 góp mặt trong bảng đề cử giải thưởng phim ảnh danh giá Bạch Ngọc Lan, điều mà hầu hết tiểu hoa 85 chưa làm được.
Tôn Lệ là nữ diễn viên phái chính kịch với loạt những bộ phim ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Các tác phẩm: Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, Tân Bến Thượng Hải,... Không thể không kể đến Tôn Lệ trong danh sách này.
Dương Mịch với các tác phẩm: Tiên Kiếm 3, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa...Là kỳ phùng địch thủ nhưng trái với sự nghiệp thăng hoa của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch những năm gần đây có phần đi xuống khi tác phẩm gây tiếng vang của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Dương Tử cũng góp mặt trong danh sách này đặc biệt gây chú ý với 2 tác phẩm: Cá Mực Hầm Mật và Hương Mật Tựa Khói Sương. Tuy nhiên, một số người cho rằng các tác phẩm bạo của Dương Tử mang tính thương mại và lưu lượng. Thế nhưng không thể phủ nhận sức hút của Dương Tử trên màn ảnh Hoa ngữ.
Tỷ lệ bình chọn sao nữ có nhiều phim bạo tại cả 2 bảng vote:
Top sao nữ có nhiều phim bạo nhất:
Tôn Lệ: 4847
Dương Mịch: 15 nghìn
Triệu Lệ Dĩnh: 46 nghìn
Dương Tử: 13 nghìn
Lưu Diệc Phi: 3067
Lưu Thi Thi: 1530
Đường Yên: 1259
Top sao nữ tiểu hoa 85 có nhiều phim bạo nhất:
Lưu Diệc Phi: 11 nghìn
Dương Mịch: 7169
Triệu Lệ Dĩnh: 79 nghìn
Lưu Thi Thi: 3174
Angelababy: 1653
Đường Yên: 1525
Nghê Ny: 3709