Dương Mịch được cho là nhận đãi ngộ tốt hơn nhân vật này dù cùng là tiểu hoa top đầu lứa 95

Sao quốc tế 24/05/2023 09:49

Khi so với phần Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng của Dương Mịch thì phần Trúc Nghiệp Thiên của Lưu Thi Thi được đánh giá không cao.

Theo thông tin cập nhật, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên vốn được gắn nhãn "dự án cấp S+", nhưng theo nguồn tin tiết lộ mới nhất thì phim mới của Lưu Thi Thi đã giáng xuống cấp S. Về phần nam chính, dù nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo cụ thể, song, khả năng cao sẽ do Trương Vân Long đảm nhận - một nam diễn viên "tuyến 2", độ nổi tiếng chỉ ở mức trung bình.

Dương Mịch được cho là nhận đãi ngộ tốt hơn nhân vật này dù cùng là tiểu hoa top đầu lứa 95 - Ảnh 1
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp Thiên vốn được gắn nhãn "dự án cấp S+", nhưng theo nguồn tin tiết lộ mới nhất thì phim mới của Lưu Thi Thi đã giáng xuống cấp S

Tình trạng hiện tại của Lưu Thi Thi khiến nhiều netizen liên tưởng, so sánh với Dương Mịch. Cả hai đều là tiểu hoa có địa vị trong lứa 85 cũng như tại làng giải trí Hoa ngữ, lại cùng góp mặt trong các phần khác nhau của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Thế nhưng, rõ ràng có thể thấy Dương Mịch được ưu ái hơn rất nhiều. Chưa cần nói tới bối cảnh, trang phục, chỉ cần so sánh kinh phí dành cho một dự án cấp S+ với S đã đủ thấy khác biệt. Hơn cả, xét về khoản lưu lượng, Cung Tuấn rõ ràng hoàn toàn trên cơ Trương Vân Long. 

Dương Mịch được cho là nhận đãi ngộ tốt hơn nhân vật này dù cùng là tiểu hoa top đầu lứa 95 - Ảnh 2
Lưu Thi Thi bị đem ra so sánh với Dương Mịch sau khi đảm nhận vai chính trong tác phẩm mới 

Được biết, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp chuyển thể từ hoạt hình cùng tên, xoay quanh tình yêu giữa Đông Phương Hoài Trúc và Vương Quyền Bá Nghiệp. Bá Nghiệp khi ấy là một trang thanh niên tuấn kiệt, kết giao với nhóm bạn tuổi trẻ tài cao, lập nên tổ chức Mặt Nạ. Một lần gặp nạn, Hoài Trúc được Bá Nghiệp cứu, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tuy vậy, trong quá trình khi hành hiệp, tổ chức Mặt Nạ gặp nhiều biến cố đau lòng, kẻ tử vong người tàn phế, khiến tinh thần của Bá Nghiệp hoàn toàn sụp đổ. 

Dương Mịch được cho là nhận đãi ngộ tốt hơn nhân vật này dù cùng là tiểu hoa top đầu lứa 95 - Ảnh 3
Poster Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp do Lưu Thi Thi đảm nhận 

Theo gia phả, Đông Phương Hoài Trúc do Lưu Thi Thi đảm nhiệm là chị gái của Đông Phương Tần Lan, mà Tần Lan lại là mẹ của Đông Phương Nguyệt Sơ do Cung Tuấn thủ vai. Trong phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chuyển thể từ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng, Dương Mịch vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng, yêu tiên sẽ thành đôi với đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Quanh đi quẩn lại, hai nàng hoa đán thế hệ sau 1985 thân thiết Lưu Thi Thi và Dương Mịch sẽ chính thức trở thành bác chồng - cháu dâu của nhau.

Dương Mịch được cho là nhận đãi ngộ tốt hơn nhân vật này dù cùng là tiểu hoa top đầu lứa 95 - Ảnh 4
Được biết, Lưu Thi Thi từng tạm dừng hoạt động để chuyên tâm chăm sóc cho gia đình nhỏ. Điều này đã khiến danh tiếng và tài nguyên của cô bị ảnh hưởng theo

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vốn là một bộ truyện tranh được chuyển thể thành hoạt hình, đây là phần phụ liên quan bao gồm hai thiên Nguyệt Hồng và Trúc Nghiệp. Do vậy, người hâm mộ khá lo lắng khi hai phần phim phụ này lần lượt được chuyển thể, nhưng không đả động gì đến phần chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Họ cho rằng mọi phần khác đều xoay quanh cốt truyện chính, nếu bỏ qua phần chính mà chỉ làm riêng các phần phụ thì khó lòng giải thích được thế giới quan của phim cũng như tư tưởng nó đề ra.

 

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