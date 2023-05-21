Dương Mịch gây chú ý khi chia sẻ quan điểm nuôi con

Kể từ khi kết thúc cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy vào năm 2018, Dương Mịch không hề công khai hẹn hò với bất kỳ ai cho đến nay.

Gần đây, Dương Mịch làm việc vô cùng chăm chỉ. Tuy nhiên điều này khiến cô vô tình vướng vào nghi vấn bỏ rơi, không quan tâm đến con gái sống ở nhà chồng cũ. Tuy nhiên, khi nói về quan điểm nuôi dạy con trong một lần nhận lời phỏng vấn với tạp chí đình đám, nữ diễn viên cho rằng mỗi bé đều là cá thể độc lập và nên cho con có không gian riêng để suy nghĩ: "Đồng thời phải cho các bé quyền được lựa chọn. Tôn trọng, yêu quý và tận hưởng một cuộc sống tự do là một điều rất quan trọng. Tôi hy vọng mỗi một bé đều có thể sống cuộc đời mà bản thân các bé hằng mong muốn".

Dương Mịch tâm sự bản thân luôn cố gắng để con cảm thấy bản thân không có gì quá đặc biệt: "Không nên tự vẽ cho con vầng hào quang hay là xiềng xích gì hết, bé không nên có những thứ đó. Con tôi chỉ cần lớn lên khỏe mạnh, vì tôi thấy là tuổi thơ của con trẻ cần phải được bảo vệ".

Tiểu Gạo Nếp, 8 tuổi, hiện sống cùng Lưu Khải Uy và ông bà nội ở Hong Kong. Cô bé đang học ở một trường quốc tế, có thể nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Trung Quốc phổ thông. Nghệ sĩ Lưu Đan - ông nội của Tiểu Gạo Nếp - cho biết bé thông minh, tính cách độc lập từ nhỏ, yêu thích hội họa. Do xa mẹ lâu ngày, Tiểu Gạo Nếp không có cảm giác nhớ mẹ, chủ yếu quấn quýt với bố và ông bà. Vì ít gặp con, Dương Mịch thường bị chỉ trích bỏ bê, giao phó toàn bộ việc chăm sóc và nuôi dạy con gái cho nhà nội. Không chỉ vậy, cô còn bị nói là "bà mẹ ích kỷ", chỉ mải mê phát triển sự nghiệp, yêu đương mà xem nhẹ tình mẫu tử. Trong khi Lưu Khải Uy lại chấp nhận giảm bớt khối lượng công việc để chăm con. Hiện, Dương Mịch độc thân sau khi chia tay nam diễn viên kém tuổi Ngụy Đại Huân. Còn Lưu Khải Uy hẹn hò người đẹp Lý Hiểu Phong. Theo On, Lý Hiểu Phong được gia đình và con gái của bạn trai yêu quý. Nghệ sĩ Lưu Đan từng khen ngợi Lý Hiểu Phong là người nhiệt tình, lễ phép.

Dương Mịch lật tẩy thói đạo đức giả của chồng cũ Lưu Khải Uy khi bị chỉ trích vô trách nhiệm với con cái? Dương Mịch những năm qua luôn bị chỉ trích là vô tâm và không có trách nhiệm với con cái khi không thăm nom con gái hậu ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-gay-chu-y-khi-chia-se-quan-diem-nuoi-con-584041.html