Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58

Sao quốc tế 05/06/2023 15:29

Lưu Gia Linh khiến mọi người trầm trồ về nhan sắc ở độ tuổi 58.

Đây không phải lần hiếm hoi Lưu Gia Linh khoe nhan sắc ít son phấn. Trước đây, người đẹp từng nhiều lần đăng tải những khoảnh khắc đời thường như khi đi chạy bộ, du lịch cùng chồng, gặp gỡ bạn bè... lên trang cá nhân.

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Nhan sắc không tỳ vết ở tuổi 58 của nữ diễn viên khiến nhiều người ngỡ ngàng. 

Không chỉ là “chị đại” quyền lực trong làng giải trí với sự nghiệp diễn xuất đáng tự hào và cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh còn khiến công chúng choáng ngợp với cuộc sống giàu có, xa hoa nhờ sở hữu khối tài sản khoảng 800 triệu HKD (hơn 100 triệu USD).

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58 - Ảnh 2
Cô thường xuyên khoe nhan sắc không tô son trác phấn khiến nhiều người trầm trồ. 

Lưu Gia Linh từng chia sẻ những món mỹ phẩm dưỡng da dù đi công tác hay du lịch cô cũng mang theo, bao gồm các sản phẩm tẩy trang, làm sạch, xịt khoáng, serum cấp ẩm, ngừa lão hóa cho da. Ngoài da mặt, bà xã tài tử Lương Triều Vỹ cũng chăm sóc rất kỹ cho da tay và vùng da cổ để ngăn ngừa lão hóa. Hầu hết các sản phẩm Lưu Gia Linh sử dụng đều đến từ những thương hiệu xa xỉ, cao cấp như La Mer, Cle de Peau, Chanel...

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58 - Ảnh 3

Hầu hết các sản phẩm Lưu Gia Linh sử dụng đều đến từ những thương hiệu xa xỉ, cao cấp như La Mer, Cle de Peau, Chanel..

Lưu Gia Linh sinh năm 1965, là diễn viên TVB nổi tiếng thập niên 1990. Cô đóng nhiều phim đình đám như Vô Gian ĐạoAnh hùng xạ điêuĐịch Nhân Kiệt. Cô và tài tử Lương Triều Vỹ công khai hẹn hò từ năm 1988 và kết hôn ở Bhutan năm 2008. Lưu Gia Linh lựa chọn không sinh con, hiện là quản lý của chồng, đồng hành cùng anh trong công việc.

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58 - Ảnh 4
Ở tuổi 58, Lưu Gia Linh có cuộc sống xa hoa không lo nghĩ.

Lưu Gia Linh cũng nổi tiếng với sở thích sưu tầm cổ vật, tranh, mô hình bearbrick… Theo SCMP, nhiều người hâm mộ tinh tường đã phát hiện bà xã Lương Triều Vỹ trưng bày một chiếc bình cổ có từ thời Càn Long trong tổ ấm của mình. Món đồ này giống với chiếc được bán đấu giá ở Sotheby’s hồi 2015 với giá khoảng 8 triệu USD

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58 - Ảnh 5
 Ở tuổi U60, sao phim Vô gian đạo 2 vẫn khiến dân tình xuýt xoa trước nhan sắc mặn mà, quyến rũ, toát lên sự sang trọng, quý phái.
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Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ có cuộc sống hôn nhân viên mãn. 
Lưu Gia Linh khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 58 khi dự tiệc thượng lưu ở Ý

Lưu Gia Linh khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 58 khi dự tiệc thượng lưu ở Ý

Nữ diễn viên có mặt tại một sự kiện của nhãn hàng thời trang cao cấp.

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