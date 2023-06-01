Lưu Gia Linh khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 58 khi dự tiệc thượng lưu ở Ý

Lưu Gia Linh và chồng - tài tử Lương Triều Vỹ - đang ở châu Âu kết hợp tham gia sự kiện, nghỉ dưỡng. Diễn viên hiện là quản lý của chồng, đồng hành cùng anh trong công việc. Cặp nghệ sĩ tận hưởng chuyến đi tới nhiều nước theo tin tức từ Sina.

Nữ diễn viên diện trang sức cao cấp đắt giá từ nhãn hàng.

Lưu Gia Linh diện chiếc đầm dài thướt tha với 2 màu đen trắng.

Lưu Gia Linh sinh năm 1965, là diễn viên TVB nổi tiếng thập niên 1990. Cô đóng nhiều phim đình đám như 'Vô Gian Đạo', 'Anh hùng xạ điêu', 'Địch Nhân Kiệt'... Cô và tài tử Lương Triều Vỹ công khai hẹn hò từ năm 1988 và kết hôn ở Bhutan năm 2008. Lưu Gia Linh lựa chọn không sinh con.