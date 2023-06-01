Lưu Gia Linh khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 58 khi dự tiệc thượng lưu ở Ý

Nữ diễn viên có mặt tại một sự kiện của nhãn hàng thời trang cao cấp.
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Lưu Gia Linh và chồng - tài tử Lương Triều Vỹ - đang ở châu Âu kết hợp tham gia sự kiện, nghỉ dưỡng. Diễn viên hiện là quản lý của chồng, đồng hành cùng anh trong công việc. Cặp nghệ sĩ tận hưởng chuyến đi tới nhiều nước theo tin tức từ Sina.
Lưu Gia Linh sinh năm 1965, là diễn viên TVB nổi tiếng thập niên 1990. Cô đóng nhiều phim đình đám như 'Vô Gian Đạo', 'Anh hùng xạ điêu', 'Địch Nhân Kiệt'... Cô và tài tử Lương Triều Vỹ công khai hẹn hò từ năm 1988 và kết hôn ở Bhutan năm 2008. Lưu Gia Linh lựa chọn không sinh con.
Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh kết hôn vào năm 2008, khi đã ngoài 40 tuổi. Tính cả thời gian yêu, cả hai gắn bó 35 năm. Họ thống nhất không sinh con. Theo Lưu Gia Linh, cả cô và Lương Triều Vỹ đều thấy phù hợp cuộc sống không vướng bận con cái.
Không chỉ là sao Hồng Kông quyền lực bậc nhất làng giải trí, Lưu Gia Linh còn khiến công chúng choáng ngợp với cuộc sống giàu có, xa hoa nhờ sở hữu khối tài sản khoảng 800 triệu HKD (hơn 2.400 tỉ đồng)
Lưu Gia Linh cũng bật mí mình rất thích ăn uống, nên cô phải chăm chỉ tập luyện để "bù trừ" cũng như giữ được cân nặng lý tưởng. Nữ diễn viên có cuộc sống không lo nghĩ. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, người đẹp phim Nghĩa bất dung tình thường tham gia các bữa tiệc của giới thượng lưu, dành thời gian tụ tập bạn bè, tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa