Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua

Loạt ảnh sinh nhật vừa qua của Xa Thi Mạn nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên nhiều trang mạng xã hội.

Mỹ nhân Hồng Kông - Xa Thi Mạn khiến mạng xã hội một phen 'dậy sóng' khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khó quên, đầy xúc động trong dịp sinh nhật lần thứ 48 của mình. Mặc dù đã đi gần hết nửa cuộc đời nhưng Xa Thi Mạn vẫn giữ được sắc vóc ngọt ngào như thời còn son. Xa Thi Mạn khiến mạng xã hội một phen 'dậy sóng' khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khó quên vào ngày sinh nhật Cụ thể, buổi tiệc thân mật diễn ra với sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng làng phim xứ Cảng Thơm như Âu Dương Chấn Hoa, Nguyễn Triệu Tường, Tạ Thiên Hoa, Phương Lực Thân,.. Thêm vào đó, khán giả không khỏi có những phút giây hoài niệm khi biểu tượng “Seven Witches” của TVB (Angela Tống, Janet Châu, Xa Thi Mạn, Diêu Nhạc Di, Văn Tụng Nhàn, Chung Lệ Kỳ) lần nữa tề tựu trong cùng một khung hình.

Nhiều nhân vật nổi tiếng tề tựu trong ngày sinh nhật Xa Thi Mạn Được biết, buổi tiệc sinh nhật do hội bạn thân nghệ sĩ của cô đứng ra tổ chức và giấu kín tuyệt đối, nhằm tạo bất ngờ cho nữ diễn viên. Trên trang Instagram cá nhân, Xa Thi Mạn bày tỏ sự bất ngờ cũng như hào hứng khi biết bản thân chính là nhân vật “đặc biệt” trong cuộc hội ngộ lần này. 'Những khoảnh khắc tuyệt vời và những người bạn “cực cháy” tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời nhất'. - nữ diễn viên chia sẻ. Xa Thi Mạn cùng 'hội chị em' Xa Thi Mạn và Âu Dương Chấn Hoa Ở những bức ảnh chụp cận, nhiều người hâm mộ còn phải cảm thán rằng da dẻ của thần tượng đã được “bảo tồn” vô cùng hoàn hảo. Dù đã ở ngưỡng U50, song, gương mặt của Xa Thi Mạn vẫn hiện hữu độ căng bóng, mịn màng, trắng sáng tựa trứng gà bóc vỏ. Thêm vào đó, những đường nét thanh tú của cô có lẽ đã bị thời gian lãng quên khi các vết chân chim hầu như “vắng mặt”.

Dù đã ở ngưỡng U50, song, gương mặt của Xa Thi Mạn vẫn hiện hữu độ căng bóng, mịn màng, trắng sáng Được biết, Xa Thi Mạn (sinh năm 1975) được biết đến là diễn viên hàng đầu TVB, từng được mệnh danh là Nhất Tỷ màn ảnh. Cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí Hồng Kông sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Xa Thi Mạn từng được mệnh danh là Nhất Tỷ màn ảnh Vào những năm 1990 - 2000, Xa Thi Mạn được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng và nhận nhiều lăng xê từ phía nhà đài TVB. Dù không được đào tạo bài bản, thậm chí chưa từng học qua lớp diễn xuất trước khi bước chân vào làng giải trí nhưng Xa Thi Mạn, bằng chính nỗ lực của bản thân, đã tự trau dồi và khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí. Năm 2004, nữ diễn viên thực sự “lột xác” khi vào vai Nhĩ Thuần trong bộ phim Thâm cung nội chiến. Đến nay, cô được xem là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hong Kong.

Xa Thi Mạn dành lời khen cho món phở Việt Nam Xa Thi Mạn chia sẻ hình ảnh đi ăn ở một nhà hàng món Việt ở khu Happy Valley (Hong Kong).

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