Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua

Sao quốc tế 29/05/2023 11:34

Loạt ảnh sinh nhật vừa qua của Xa Thi Mạn nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên nhiều trang mạng xã hội.

Mỹ nhân Hồng Kông - Xa Thi Mạn khiến mạng xã hội một phen 'dậy sóng' khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khó quên, đầy xúc động trong dịp sinh nhật lần thứ 48 của mình. Mặc dù đã đi gần hết nửa cuộc đời nhưng Xa Thi Mạn vẫn giữ được sắc vóc ngọt ngào như thời còn son.

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua - Ảnh 1
Xa Thi Mạn khiến mạng xã hội một phen 'dậy sóng' khi chia sẻ loạt khoảnh khắc khó quên vào ngày sinh nhật 

Cụ thể, buổi tiệc thân mật diễn ra với sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng làng phim xứ Cảng Thơm như Âu Dương Chấn Hoa, Nguyễn Triệu Tường, Tạ Thiên Hoa, Phương Lực Thân,..  Thêm vào đó, khán giả không khỏi có những phút giây hoài niệm khi biểu tượng “Seven Witches” của TVB (Angela Tống, Janet Châu, Xa Thi Mạn, Diêu Nhạc Di, Văn Tụng Nhàn, Chung Lệ Kỳ) lần nữa tề tựu trong cùng một khung hình. 

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua - Ảnh 2
Nhiều nhân vật nổi tiếng tề tựu trong ngày sinh nhật Xa Thi Mạn 

Được biết, buổi tiệc sinh nhật do hội bạn thân nghệ sĩ của cô đứng ra tổ chức và giấu kín tuyệt đối, nhằm tạo bất ngờ cho nữ diễn viên. Trên trang Instagram cá nhân, Xa Thi Mạn bày tỏ sự bất ngờ cũng như hào hứng khi biết bản thân chính là nhân vật “đặc biệt” trong cuộc hội ngộ lần này. 'Những khoảnh khắc tuyệt vời và những người bạn “cực cháy” tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời nhất'. - nữ diễn viên chia sẻ. 

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua - Ảnh 3
Xa Thi Mạn cùng 'hội chị em' 
Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua - Ảnh 4
Xa Thi Mạn và Âu Dương Chấn Hoa 

Ở những bức ảnh chụp cận, nhiều người hâm mộ còn phải cảm thán rằng da dẻ của thần tượng đã được “bảo tồn” vô cùng hoàn hảo. Dù đã ở ngưỡng U50, song, gương mặt của Xa Thi Mạn vẫn hiện hữu độ căng bóng, mịn màng, trắng sáng tựa trứng gà bóc vỏ. Thêm vào đó, những đường nét thanh tú của cô có lẽ đã bị thời gian lãng quên khi các vết chân chim hầu như “vắng mặt”. 

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua - Ảnh 5
Dù đã ở ngưỡng U50, song, gương mặt của Xa Thi Mạn vẫn hiện hữu độ căng bóng, mịn màng, trắng sáng

Được biết, Xa Thi Mạn (sinh năm 1975) được biết đến là diễn viên hàng đầu TVB, từng được mệnh danh là Nhất Tỷ màn ảnh. Cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí Hồng Kông sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997.

Nhan sắc đỉnh cao của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn ở tuổi U50 khiến ai cũng phải chào thua - Ảnh 6
Xa Thi Mạn từng được mệnh danh là Nhất Tỷ màn ảnh

Vào những năm 1990 - 2000, Xa Thi Mạn được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng và nhận nhiều lăng xê từ phía nhà đài TVB. Dù không được đào tạo bài bản, thậm chí chưa từng học qua lớp diễn xuất trước khi bước chân vào làng giải trí nhưng Xa Thi Mạn, bằng chính nỗ lực của bản thân, đã tự trau dồi và khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí. Năm 2004, nữ diễn viên thực sự “lột xác” khi vào vai Nhĩ Thuần trong bộ phim Thâm cung nội chiến. Đến nay, cô được xem là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hong Kong.

Xa Thi Mạn dành lời khen cho món phở Việt Nam

Xa Thi Mạn dành lời khen cho món phở Việt Nam

Xa Thi Mạn chia sẻ hình ảnh đi ăn ở một nhà hàng món Việt ở khu Happy Valley (Hong Kong).

Xem thêm
Từ khóa:   Xa Thi Mạn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xa Thi Mạn dành lời khen cho món phở Việt Nam

Xa Thi Mạn dành lời khen cho món phở Việt Nam

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của 'Nhất tỷ TVB' Xa Thi Mạn qua camera thường

Xa Thi Mạn và nguồn cơn của vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt từ 20 năm trước

Xa Thi Mạn và nguồn cơn của vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt từ 20 năm trước

Xa Thi Mạn tiết lộ lý do vẫn độc thân ở độ tuổi 48

Xa Thi Mạn tiết lộ lý do vẫn độc thân ở độ tuổi 48

Xa Thi Mạn trở lại TVB đóng phim, liệu màn tái xuất của nữ minh tinh có giúp 'vực dậy rating' ảm đạm của nhà đài?

Xa Thi Mạn trở lại TVB đóng phim, liệu màn tái xuất của nữ minh tinh có giúp 'vực dậy rating' ảm đạm của nhà đài?

Xa Thi Mạn lên tiếng làm rõ tin đồn bất hòa với Lê Tư sau gần 20 năm

Xa Thi Mạn lên tiếng làm rõ tin đồn bất hòa với Lê Tư sau gần 20 năm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 38 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 38 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu