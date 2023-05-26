'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi úp mở về chuyện sinh thêm con gái

Sao quốc tế 26/05/2023 12:30

Khi được hỏi liệu Hồ Hạnh Nhi có muốn sinh con gái không, nữ diễn viên cho biết thêm, cô tiết lộ mẹ chồng và chồng  thích con gái, nhưng nữ diễn viên không dám nói.

Trong những năm gần đây, Hồ Hạnh Nhi đã tham gia nhiều phim truyền hình Đại lục và thậm chí còn ẵm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong Everybody stand by 2.

Cụ thể, chia sẻ về diễn xuất của cô đã thay đổi như thế nào kể từ khi làm mẹ, nữ diễn viên cho biết, cô vào vai một bà mẹ đơn thân nghiện rượu có con trai chết trong một vụ tai nạn giao thông... Khi nhìn thấy phòng của con trai mình, cô không khỏi nghĩ đến cốt truyện và cảm thấy xúc động. Có lẽ vì được làm mẹ nên cảm giác đó giúp cô càng bùng nổ cảm xúc.

'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi úp mở về chuyện sinh thêm con gái - Ảnh 1

Mặc dù Hồ Hạnh Nhi có nhiều cơ hội việc làm nhưng cô cho biết sẽ đưa các con đi cùng để có nhiều thời gian ở bên chúng. Cô nói: "Chồng tôi là một người cha yêu thương, luôn bế và chơi với các con. Sau khi có con, thời gian dành cho chồng ít đi là điều tất yếu. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy rằng chúng ta không thể luôn đặt con cái lên hàng đầu trong gia đình. Một cặp vợ chồng cũng nên đặt nhau lên hàng đầu. Nếu chúng ta tốt, bọn trẻ sẽ tự nhiên ổn thôi".

Khi được hỏi liệu Hồ Hạnh Nhi có muốn sinh con gái không, nữ diễn viên cho biết thêm, cô tiết lộ mẹ chồng và chồng thích con gái, nhưng nữ diễn viên không dám nói. Bản thân đang già đi và điều đó sẽ phụ thuộc vào tình hình.

'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi úp mở về chuyện sinh thêm con gái - Ảnh 2'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi úp mở về chuyện sinh thêm con gái - Ảnh 3

Trước đó, vợ chồng Hồ Hạnh Nhi và Philip Lee đã âm thầm đưa các con sang Việt Nam du lịch kết hợp thăm người thân. Vì muốn tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư bên gia đình, minh tinh 43 tuổi cùng ông xã không đăng tải bất cứ hình ảnh nào về chuyến đi lần này lên trang cá nhân.

Người hâm mộ của sao phim Mẹ chồng khó tính chỉ phát hiện cô đang có mặt tại Việt Nam khi một vài fan vô tình bắt gặp cả nhà nữ diễn viên Hồng Kông đang nghỉ dưỡng ở Phú Quốc và xin chụp hình chung rồi đăng tải lên mạng xã hội.

'Mỹ nhân TVB' Hồ Hạnh Nhi úp mở về chuyện sinh thêm con gái - Ảnh 4

Sau chuyến nghỉ dưỡng ngoài đảo Phú Quốc, gia đình Hồ Hạnh Nhi đã đáp chuyến bay về TP.HCM để hội ngộ bạn thân lâu năm là Hoa hậu Thu Hoài. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nữ diễn viên phim Vạn phụng chi vương không giấu được niềm vui, xúc động khi gặp lại Thu Hoài và được fan Việt tiếp đón nồng nhiệt.

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