Dân tình 'cười nghiêng ngả' trước màn nhận nhầm Triệu Lệ Dĩnh là 'mẹ' của con gái MC Tạ Na

Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được biết đến là cặp chị em thân thiết có tiếng trong Cbiz. Mới đây, dân tình được dịp 'cười nghiêng ngả' trước màn nhận nhầm Triệu Lệ Dĩnh là 'mẹ' của con gái MC Tạ Na.
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Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được biết đến là cặp chị em thân thiết có tiếng trong Cbiz với tình bạn kéo dài gần 1 thập kỷ. Mới đây, trong chương trình Manh Thám, Tạ Na đã kể lại câu chuyện dở khóc dở cười của cô cùng con gái út khi có dịp hội ngộ cùng Triệu Lệ Dĩnh.
Theo đó, Tạ Na cho biết trong một lần đưa con gái đi trung tâm thương mại nhưng nhận nhầm Triệu Lệ Dĩnh thành cô. Cụ thể, con gái của Tạ Na đã nhìn thấy hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên biển quảng cáo thì gọi "Mẹ ơi". Đáp lại lời con gái một cách hài hước, cô cũng đồng tình với con gái đây chính là mẹ: "Ừ đúng rồi, mẹ con đó". Nhiều khán giả không khỏi 'cười xỉu' trước màn nhận nhầm mẹ của con gái Tạ Na. Tuy nhiên, họ trêu đùa rằng đều là 'người một nhà', quá thân thiết nên con gái Tạ Na cũng như con gái Triệu Lệ Dĩnh.
Được biết, Tạ Na và Triệu Lệ Dĩnh lần đầu trong chương trình ‘Thần Tượng Đến Rồi’ năm 2015. Vốn có nhiều điểm chung như đều xuất thân từ gia đình bình thường, làm việc chăm chỉ mới có được thành công như ngày nay. Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na vô cùng ‘hợp cạ’ và còn kết nghĩa ‘huynh đệ’ ngay trên sóng truyền hình. Kể từ đó, cách gọi ‘đại ca’ và ‘nhị đệ’ là cách xưng hô thân mật nhiều năm nay qua của Tạ Na và Triệu Lệ Dĩnh.
Khi Tạ Na hạ sinh hai nàng công chúa đầu lòng, Triệu Lệ Dĩnh đã tặng cô hai chiếc khóa vàng (khóa trường thọ của Trung Quốc mang ý nghĩa chúc phúc) và nhận làm mẹ nuôi của hai bé. Ngược lại, Tạ Na cũng tặng khóa vàng và gấu bông tự tay làm cho Lệ Dĩnh khi cô lên chức mẹ.
Bên cạnh đó, hai người đẹp này còn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội, ủng hộ nhau trong công việc và sẵn sàng bênh vực nhau trước sóng gió dư luận. Chính vì điều này khiến khán giả càng thêm tin tưởng về tình bạn thực sự giữa Cbiz lắm thị phi.