Dân tình 'cười nghiêng ngả' trước màn nhận nhầm Triệu Lệ Dĩnh là 'mẹ' của con gái MC Tạ Na

Triệu Lệ Dĩnh và MC Tạ Na được biết đến là cặp chị em thân thiết có tiếng trong Cbiz với tình bạn kéo dài gần 1 thập kỷ. Mới đây, trong chương trình Manh Thám, Tạ Na đã kể lại câu chuyện dở khóc dở cười của cô cùng con gái út khi có dịp hội ngộ cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Theo đó, Tạ Na cho biết trong một lần đưa con gái đi trung tâm thương mại nhưng nhận nhầm Triệu Lệ Dĩnh thành cô. Cụ thể, con gái của Tạ Na đã nhìn thấy hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên biển quảng cáo thì gọi "Mẹ ơi". Đáp lại lời con gái một cách hài hước, cô cũng đồng tình với con gái đây chính là mẹ: "Ừ đúng rồi, mẹ con đó". Nhiều khán giả không khỏi 'cười xỉu' trước màn nhận nhầm mẹ của con gái Tạ Na. Tuy nhiên, họ trêu đùa rằng đều là 'người một nhà', quá thân thiết nên con gái Tạ Na cũng như con gái Triệu Lệ Dĩnh.