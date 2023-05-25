Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu

Sao quốc tế 25/05/2023 14:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp' khiến dân tình được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu.

Những ngày qua, thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch LộcTrương Lăng Hách bất ngờ hoãn chiếu trước thềm lên sóng khiến dân tình không khỏi hoang mang và thất vọng.

Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui với các fan couple khi Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cùng nhau chung hình trong tập quay mới của chương trình Keep Running. Có thể thấy, tâm trạng của cả hai vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Nhiều khán giả còn trêu đùa nhìn bức ảnh của cặp đôi như phát ra âm thanh cười ‘haha’. Bên cạnh đó, visual mãn nhãn của cặp đôi cũng khiến không ít dân tình chìm trong 'mật ngọt'.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu - Ảnh 1Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu - Ảnh 2

Trước đó, cặp đôi này cũng từng xuất hiện trong một show truyền hình ngoài trời để quảng bá bộ phim Ninh An Như Mộng. Các fan couple được một phen đứng ngồi không yên trước loạt tương tác tình cảm của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách. Theo đó, cả hai có màn bắt tay chào hỏi, vui cười công khai với nhau. Thậm chí, có nhiều tương tác dựa vai, trao nhau ánh mắt đầy tình cảm vô cùng ‘đôi lứa xứng đôi’.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu - Ảnh 3

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu - Ảnh 4

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng có thời gian vướng tin đồn hẹn hò. Được biết, tình yêu của họ phát triển trong quá trình hợp tác bộ phim Ninh An Như Mộng. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu - Ảnh 5

Nói về lý do hoãn chiếu bộ phim Ninh An Như Mộng khoảng 2 tiếng trước thời gian phát sóng, đoàn phim đưa ra lý do là trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trước đó, nam phụ quan trọng của phim Châu Tuấn Vỹ đã vướng bê bối. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến dự án không thể ra mắt đúng lịch.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách chính thức 'tái hợp', các fan couple được 'xoa dịu' tinh thần sau khi Ninh An Như Mộng hoãn chiếu - Ảnh 6

Ngoài ra, sau khi bộ phim bị hoãn chiếu, trên các nền tảng đánh giá phim như Douban hay mạng xã hội Weibo lại xuất hiện hàng loạt bình luận khen ngợi diễn xuất, nội dung, tạo hình của phim. Sự việc khiến công chúng nghi ngờ nhà sản xuất Ninh An Như Mộng chi tiền để mua các nhận xét tốt, thổi phồng chất lượng của tác phẩm. Chiêu trò PR này cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của hai diễn chính là Bạch Lộc và Trương Lăng Hách.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách Ninh An Như Mộng sao hoa ngữ cbiz

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