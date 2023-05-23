Bạch Lộc khiến dân tình suýt không nhận ra với vẻ ngoài xấu xí, đen nhẻm trong Bắc Thượng

Sau khi dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh kết thúc, có thông tin Bạch Lộc đang chuẩn bị tham gia tiếp bộ phim chính kịch Bắc Thượng , một dự án trọng điểm của CCTV. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc mới của Bạch Lộc cho thấy cô nàng đã bắt đầu tiến tổ đến Bắc Kinh để gia nhập đoàn phim này.

Theo đó, qua loạt ảnh leak, tạo hình đầu tiên của cô nàng cũng được hé lộ. Cô nàng khiến dân tình ‘bật ngửa’, suýt không nhận ra vì mái tóc cắt ngắn, gương mặt đen nhẻm, không được đẹp mắt.

Có thể thấy, tạo hình lần này khiến công chúng không khỏi thất vọng vì đi quá xa với visual xinh đẹp của Bạch Lộc. Tuy nhiên, một số lại dành lời khen ngợi của cô nàng vì dám làm xấu mình vì vai diễn và chịu khó thử sức với đa dạng vai diễn mới.

Mặc dù nữ chính của bộ phim được xác định là Bạch Lộc nhưng nam chính vẫn còn là một ẩn số. Theo đó, cứ vài ba hôm lại có cập nhật mới với nam chính của bộ phim. Cụ thể, những cái tên được nhắc đến là Cung Tuấn, Dương Dương, Đàn Kiện Thứ rồi đến Âu Hào. Vì có quá nhiều thông tin liên quan đến nam chính nên đoàn phim từng bị khán giả cho rằng cố chiêu trò tạo nhiệt cho phim, khiến vạ lây đến nữ chính Bạch Lộc.

Bắc Thượng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần, một tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Nội dung kể về các thiếu niên cùng nhau lớn bên bờ kênh đào. Tại đây, Tạ Vọng Hoà, Tinh Trì và Hải Khoát luôn ở bên bảo vệ Mã Tư Nghệ khi cô bị quấy rối.

Mã Tư Nghệ biến mất sau khi bà và em trai lần lượt qua đời, ba thiếu niên cũng rời quê hương để cùng bạn bè đến Bắc Kinh học tập và làm việc. Gặp lại nhau sau 8 năm xa cách, trải qua vô vàn cạnh tranh và áp lực trong cuộc sống, họ lần nữa tìm lại hi vọng và niềm tin vào cuộc đời.