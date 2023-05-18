Đáp trả tin đồn tiếp tục 'đắp chiếu', Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tối nay?

Sao quốc tế 18/05/2023 10:48

Thông tin dự án Ninh An Như Mộng 'nhảy dù' lên sóng vào tối nay khiến phần đông fan hâm mộ ‘vỡ òa’ và bật chế độ ‘hóng’.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng do Bạch LộcTrương Lăng Hách đóng chính vì vướng một số vấn đề phát sinh nên không thể lên sóng trong năm nay. Thông tin này khiến không ít fan hâm mộ bộ phim hoang mang và bày tỏ sự thất vọng.

Đáp trả tin đồn tiếp tục 'đắp chiếu', Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tối nay? - Ảnh 1

Ngay lập tức, đoàn làm phim Ninh An Như Mộng đã bất ngờ công bố Weibo của dàn nhân vật chính. Điều này như một lời đáp trả tin đồn phim không thể lên sóng. Bên cạnh đó, một blogger cho biết nền tảng đã sắp xếp lịch phát sóng, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, phim sẽ chiếu như bình thường.

Đáp trả tin đồn tiếp tục 'đắp chiếu', Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tối nay? - Ảnh 2

Không những thế, mới đây, mạng xã hội còn lan truyền thông tin dự án Ninh An Như Mộng sẽ ‘nhảy dù’ lên sóng vào tối nay 18/5. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đã khiến các fan hâm mộ ‘vỡ òa’ sung sướng và bật chế độ ‘hóng’.

Đáp trả tin đồn tiếp tục 'đắp chiếu', Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tối nay? - Ảnh 3

Giống như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng cũng được xem là dự án trọng điểm do IQIYI đầu tư sản xuất. Mặc dù dàn cast đa phần là những diễn viên trẻ, so về danh tiếng khó lòng sánh bằng các diễn viên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhưng phim vẫn lập thành tích khủng trước thời điểm công chiếu.

Cụ thể, phim đạt lượt đặt đăng kí xem trước chạm mốc 3 triệu. Đây là con số ‘khủng’ của một bộ phim Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Nếu so với Dữ Phượng Hành - bom tấn của Triệu Lệ Dĩnh với 1,5 triệu lượt đăng ký thì Ninh An Như Mộng đang có thành tích tốt hơn.

Đáp trả tin đồn tiếp tục 'đắp chiếu', Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc sẽ 'nhảy dù' lên sóng vào tối nay? - Ảnh 4

Ninh An Như Mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc) – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi.

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