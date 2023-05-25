Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ

Sao quốc tế 25/05/2023 10:08

Trần Phi Vũ được cộng đồng mạng gật gù khen ngợi trước hành động tinh tế này.

Mới đây, sự kiện Hoa Biểu đã thu hút sự góp mặt của nhiều tên tuổi diễn viên nổi tiếng. Trong đó có cả Trần Phi Vũ, sao nam vừa bị chỉ trích dữ dội vì scandal lộ ảnh giường chiếu với người hâm mộ. Xuất hiện tại sự kiện, nam diễn viên được khen ngợi vì ngoại hình đẹp trai ngời ngời, thần thái và khí chất đều không thua kém đồng nghiệp nam nào. Đáng chú ý, Trần Phi Vũ đã có hành động cực tinh tế được khen ngợi. 

 

Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh 1
Trần Phi Vũ kéo Ngụy Đại Huân khỏi vị trí của các trưởng bối lão làng.

Trong lúc lên sân khấu tại lễ trao giải, Trần Phi Vũ đã mau chóng kéo Ngụy Đại Huân tránh xa khỏi vị trí trung tâm, vốn là chỗ đứng của những vị trưởng bối lão làng. Hành động này không chỉ giúp Ngụy Đại Huân không bị ném đá mà còn khiến Trần Phi Vũ ghi được điểm trong mắt người hâm mộ. 

Được biết đã có nhiều ngôi sao trẻ vì giành đứng ở vị trí trung tâm mà bị ném đá không thương tiếc. Trước đây, không ít lần netizen chứng kiến các diễn viên, ca sĩ nhường nhịn nhau đứng ở vị trí này. 

Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh 2
Trần Phi Vũ ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhờ hành động tinh tế tại sự kiện Hoa Biểu 

Được biết, Trần Phi Vũ có xuất thân "con nhà nòi" khi là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca. Năm 2018, Trần Phi Vũ tham gia "Tương dạ" với dàn diễn viên phụ hùng hậu: Trịnh Thiếu Thu, Hồ Quân, Lê Minh… Bộ phim có chất lượng ổn nhưng lại không quá nổi bật.

Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh 3
Trần Phi Vũ có xuất thân "con nhà nòi" khi là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca

Năm 2019, bản điện ảnh Điều tuyệt vời nhất của chúng ta do Trần Phi Vũ đóng chính ra mắt. Nhờ sự thành công từ bản truyền hình năm 2016 của Lưu Hạo Nhiên, Đàm Tùng Vận, khán giả dành rất nhiều kỳ vọng cho bản điện ảnh. Tuy nhiên, doanh thu và chất lượng đều tệ khiến tên tuổi anh bị ảnh hưởng.

Cùng năm, phim Tôi và tổ quốc tôi do Trần Khải Ca tổng đạo diễn, chia làm 7 phần khác nhau do 7 đạo diễn chỉ đạo tuy nhận về đánh giá không tệ. Nhưng phần phim do Trần Phi Vũ và Lưu Hạo Nhiên đóng chính, bị khán giả chỉ trích cho rằng đạo diễn Khải Ca o bế con trai.

Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh 4
Sang 2020, Trần Phi Vũ chấp nhận đóng phim cải biên từ tác phẩm đam mỹ Hạo Y Hành

Sang 2020, Trần Phi Vũ chấp nhận đóng phim cải biên từ tác phẩm đam mỹ Hạo Y Hành. Kết quả, Hạo Y Hành bị đóng băng khiến công sức anh bỏ ra đổ sông đổ biển. Sau đó hơn 1 năm, tác phẩm Đào vàng do Trần Phi Vũ và Liêu Phàm đóng chính lại hoãn chiếu ngay trước ngày ấn định vào cuối năm 2021, chuyển sang đầu năm 2022 đã giảm sức hút.

Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh 5
Scandal tình ai nổ ra đã đẩy sự nghiệp Trần Phi Vũ đến bờ vực thẳm

Sau đó, sự nghiệp của Trần Phi Vũ bứt phá nhờ Chiếc bật lửa và váy công chúa năm 2022 đóng cùng Trương Tịnh Nghi, thu về một lượng fan hâm mộ nhất định. Những tưởng sự nghiệp anh sẽ khởi sắc không kém những ngôi sao hiện tại như Tiêu Chiến, Vương Nhất bác thì scandal tình ái nổ ra đã đẩy sự nghiệp anh đến bờ vực thẳm.

Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh 6
Nam tài tử trẻ hiện đang cố gắng vực dậy tên tuổi sau lùm xùm không đáng có 

Sự việc Trần Phi Vũ lộ ảnh nóng với người phụ nữ bị nghi có chồng gây xôn xao dư luận. Dù cả hai lên tiếng đính chính rằng cả hai quen nhau lúc còn độc thân nhưng sự nghiệp của nam tài tử vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam tài tử trẻ hiện đang cố gắng vực dậy tên tuổi sau lùm xùm không đáng có.

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