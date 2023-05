Hậu lùm xùm scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ có động thái ghi điểm trong mắt người hâm mộ

Trần Phi Vũ ghi điểm trong mắt người hâm mộ nhờ hành động tinh tế tại sự kiện Hoa Biểu

Được biết, Trần Phi Vũ có xuất thân "con nhà nòi" khi là con trai của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca. Năm 2018, Trần Phi Vũ tham gia "Tương dạ" với dàn diễn viên phụ hùng hậu: Trịnh Thiếu Thu, Hồ Quân, Lê Minh… Bộ phim có chất lượng ổn nhưng lại không quá nổi bật.

Năm 2019, bản điện ảnh Điều tuyệt vời nhất của chúng ta do Trần Phi Vũ đóng chính ra mắt. Nhờ sự thành công từ bản truyền hình năm 2016 của Lưu Hạo Nhiên, Đàm Tùng Vận, khán giả dành rất nhiều kỳ vọng cho bản điện ảnh. Tuy nhiên, doanh thu và chất lượng đều tệ khiến tên tuổi anh bị ảnh hưởng.

Cùng năm, phim Tôi và tổ quốc tôi do Trần Khải Ca tổng đạo diễn, chia làm 7 phần khác nhau do 7 đạo diễn chỉ đạo tuy nhận về đánh giá không tệ. Nhưng phần phim do Trần Phi Vũ và Lưu Hạo Nhiên đóng chính, bị khán giả chỉ trích cho rằng đạo diễn Khải Ca o bế con trai.

Sang 2020, Trần Phi Vũ chấp nhận đóng phim cải biên từ tác phẩm đam mỹ Hạo Y Hành

Sang 2020, Trần Phi Vũ chấp nhận đóng phim cải biên từ tác phẩm đam mỹ Hạo Y Hành. Kết quả, Hạo Y Hành bị đóng băng khiến công sức anh bỏ ra đổ sông đổ biển. Sau đó hơn 1 năm, tác phẩm Đào vàng do Trần Phi Vũ và Liêu Phàm đóng chính lại hoãn chiếu ngay trước ngày ấn định vào cuối năm 2021, chuyển sang đầu năm 2022 đã giảm sức hút.

Sau đó, sự nghiệp của Trần Phi Vũ bứt phá nhờ Chiếc bật lửa và váy công chúa năm 2022 đóng cùng Trương Tịnh Nghi, thu về một lượng fan hâm mộ nhất định. Những tưởng sự nghiệp anh sẽ khởi sắc không kém những ngôi sao hiện tại như Tiêu Chiến, Vương Nhất bác thì scandal tình ái nổ ra đã đẩy sự nghiệp anh đến bờ vực thẳm.

Sự việc Trần Phi Vũ lộ ảnh nóng với người phụ nữ bị nghi có chồng gây xôn xao dư luận. Dù cả hai lên tiếng đính chính rằng cả hai quen nhau lúc còn độc thân nhưng sự nghiệp của nam tài tử vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam tài tử trẻ hiện đang cố gắng vực dậy tên tuổi sau lùm xùm không đáng có.